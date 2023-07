“Nos rehusamos a participar en una institución que solo ha servido para albergar corruptos”

Samuel Amaya

El partido político Nuestro Tiempo informó que se abstendrán de presentar candidaturas al Parlamento Centroamericano, ya que esta institución sirve “para albergar corruptos”, con fondos estatales.

En las elecciones de 2021, Nuestro Tiempo fue el único partido político que no presentó candidaturas al Parlamento Centroamericano (PARLACEN). De nuevo, en las elecciones de 2024 no se presentarán candidatos. “Creemos firmemente en la integración centroamericana, pero no creemos en las instituciones que usan el dinero de las y los salvadoreños sin darles nada a cambio”, planteó el instituto político en un comunicado emitido este viernes. “Reafirmamos nuestro compromiso con el buen uso de los recursos públicos; una vez más, nos abstendremos de presentar candidaturas al PARLACEN”, destacó el partido de oposición. Nuestro Tiempo realizaría sus elecciones internas este sábado 15 de julio.

Nuestro Tiempo destacó que “en tiempos como este, en el que la economía de las familias salvadoreñas pasa por momentos difíciles, nos rehusamos a participar de una institución que solo ha servido para albergar corruptos”.

En ese sentido, dijo el partido, el dinero de la ciudadanía debe servir para la ciudadanía y no para financiar salarios de $5,000 al mes “a políticos que nunca han hecho nada por El Salvador”.

“Una vez más, le reafirmamos al país que nuestro compromiso es con las y los salvadoreños y no con las instituciones corruptas que pretenden aprovecharse de ellas y ellos”, concluyó.

El Parlamento Centroamericano es un organismo regional donde se concentran representantes de países de Centroamérica para promover legislación regional a beneficio de Centroamérica; sin embargo, y no solo Nuestro Tiempo, ha sido un fuerte crítico hacia este organismo, sino otros actores políticos y civiles.

Los diputados del Parlamento Centroamericano, al igual que los de la Asamblea Legislativa gozan de fuero constitucional, una especie de inmunidad para no ser procesados por las autoridades cuando este se ve involucrado en algún delito común, señalan los críticos.