Bukele está perdiendo internacionalmente esa imagen de ser un gobierno democrático: BRP

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

“Bukele está perdiendo esa imagen internacional de ser un gobierno democrático, que ha tratado de vender de una manera desmesurada y descarada, tiene aceptación de mucha gente fuera del país debido a la publicidad, ha pagado influencer para difundir sus ideas, pero la imagen se le va deteriorando cada vez más”, afirmó Marisela Ramírez, representante del Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular (BRP).

Ramírez enfatizó que el país enfrenta una situación complicada, el control de todo lo tiene el gobierno quien no permitirá votaciones transparentes, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) no es imparcial, porque no es legal la reelección y la avala; además, la Sala de lo Constitucional ilegal, tiene un posicionamiento político a favor del gobierno.

Esta política de reforma al sistema electoral del país no inició con la reducción de municipios y diputados, sino desde el primer día de la toma de posesión de la Asamblea Legislativa, al imponer el actual fiscal y magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

“Las políticas no sólo en plano electoral y económico responde a una estrategia de enriquecimiento del Estado, sino de la familia Bukele, los ricos más ricos de El Salvador le están dando el respaldo a Nayib Bukele, este gobierno se ha dedicado a desprestigiar la Firma de los Acuerdos de Paz y reducirla a un pacto inasistente, a decir que no funciona el sistema político que se tiene”, sostuvo.

A criterio de Ramírez, si se consuma la reelección y continúa la reducción de municipios y diputados, vendrá un periodo más agudo de represión. El presidente Bukele tenía su estrategia desde que entró al Ejecutivo, se han legalizado partidos pequeños y están girando al contorno del gobierno.

La Asamblea Legislativa aprobó volver a extender el plazo del Régimen de Excepción, como resultado hay personas denunciando violaciones a los derechos humanos en un contexto electoral, donde se busca amedrentar a la oposición política.

“No pueden celebrarse elecciones libres, transparentes y realmente democráticas bajo una figura legal que está encarcelando principalmente a los sectores más vulnerables, la oposición está haciendo su función de forma correcta, pero debería unirse para enfrentar a Bukele y el partido oficialista”, sostuvo Ramírez.

La representante del BRP consideró como urgente constituir un grupo de unidad, a fin de denunciar las reformas ilegales y enfrentar un monstruo mediático y cínico del gobierno que toma decisiones arbitrarias, los mecanismos se han establecido para consumar y que estas elecciones sean fraudulentas.