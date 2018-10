@SAmigosCoLatino

Hace unos días fue presentado ante el público salvadoreño y cibernautas la producción discográfica especial de Orquesta Internacional Hermanos Flores: Nory Flores en Concierto Sinfónico, disco el cual ofrece una retrospectiva al evento del pasado 07 de Julio, donde en un ensamble Orquestal de Los Hermanos Flores y la Sinfónica Juvenil de Acodjar de R.L, dispusieron sus arreglos musicales para dar cuerpo a la interpretación y vocalización de 12 canciones representativas de Nory.

“Por primera vez en nuestra historia discográfica y orquestal nos aventuramos a producir un espectáculo de esta magnitud y categoría”, explica Nory. Cuando allá por finales del 2017 se comenzó la planificación de la celebración a mis 50 años de actividad artística, se plantearon por el equipo de trabajo y producción, diferentes actividades que engalanaran el festejo, ofreciéndose sobre la mesa este evento que ha sido todo un reto pero que, con la ayuda de Dios, el equipo de trabajo y patrocinio de marcas comerciales se ha desarrollado a feliz término, y el DVD, que dentro de pocas semanas igual, podrán apreciar. Hemos marcado un antes y un después en las producciones salvadoreñas nunca antes se había ofrecido un espectáculo de esta naturaleza de agrupación salvadoreña con mas de 100 personas brindando un respaldo orquestal, fue parte de la oferta que el publico asistente y al cual agradezco, presencio y disfruto esa noche en CIFCO, concluyo Nory.

Por su parte Hugo Ortega (representante de Nory), y productor ejecutivo del evento y Cd., manifestó: “Un Festejo y producción del material videográfico, requiere de muchos elementos físicos de infraestructura y materias humano con el que a Dios gracias contamos y que ahora esta plasmado en este disco, a pesar que el evento fue hace tres meses el trabajo para brindar un todo en la presentación visual y magnetofónica, ha llevado tiempo para que al adquirir el material te lleves una presentación visual y técnica satisfactoria; tenemos que agradecer a las empresas anónimas detrás del evento, firmas comerciales que apostaron al evento, medios de comunicación, músicos y directores orquestales, arreglistas, posproducción, logística, diseño gráfico, conceptualización, presentador, artistas invitados y a nuestra estrella de la noche: Nory Flores, que no escatimo ni un segundo para aportar su esfuerzo en aras de la calidad del primer espectáculo popular con el que se inició la efeméride. Ante este esfuerzo en resumen y costos, solo pido de favor que se adquiera el producto original, que se encontrará dentro de unos días ya a la venta: físico y on line. Creo, si en verdad valoramos a nuestros artistas, debemos ser consecuentes con su esfuerzo, trabajo e inversión económica que habrá que resarcir, y por ello pido de favor no adquiramos mas productos o reproducciones piratas pues la inversión queda botada y se frustran otros proyectos. Apoyando al artista nacional se hace Patria e incentiva el esfuerzo y productividad”, concluyo Ortega.

El disco recoge en su contenido las canciones: Mi País. El Papaturro. Canta mi pueblo. Se te fue la mano. El Momento. Madre tierra soy de ti. Ei maridito complaciente. La guanaguita, Sin visa ni pasaporte. Los años matan. Linda Muchachita y Yo viviré. Además, en la parte gráfica, fotografías del evento y otros contenidos que hacen de su presentación una joya de colección.