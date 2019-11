Norman Quijano ratifica su inocencia ante FGR

Joaquín Salazar

@JoakinSalazar

El diputado de ARENA Norman Quijano acudió este viernes ante un citatorio presuntamente solicitado por él mismo, ante la Fiscalía General de la República (FGR) en la que ratificó su inocencia ante los señalamientos de haber negociado con miembros de pandillas.

“Atendí un citatorio que yo mismo había solicitado, esto es una investigación en curso que me ha permitido ratificar que soy inocente, que nunca me he reunido con pandilleros para ninguna naturaleza, ni para pedir voto, ni dar dinero de nada”, sostuvo a la salida de la entrevista.

Más de siete horas duró la entrevista realizada por los fiscales al diputado de ARENA, en la que el Ministerio Público le solicitó no dar declaraciones sobre el tema, ya que es una investigación en curso.

El citatorio es en respuesta a las declaraciones del testigo criteriado denominado “Noé”, en el juicio del caso Cuscatlán, en el que se juzgan a más de 400 pandilleros. El testigo declaró que el diputado propuso pagar a las pandillas un millón de dólares para que estos y sus familias dieran su voto a favor en las elecciones presidenciales de 2014.

En su declaración, el imputado señaló que el parlamentario sostuvo reuniones con pandilleros para solicitar que votaran a favor de su candidatura. A inicios de la semana pasada, previo a la entrega de la presidencia de la Asamblea Legislativa, el parlamentario reiteró que es inocente, además afirmó que es víctima de una campaña “negra” por parte de Casa Presidencial que busca desprestigiarlo.

El presidente Nayib Bukele ha sido crítico en cuanto a las diversas declaraciones de diputado arenero, principalmente cuando este era presidente del pleno legislativo.

Ante la reunión de Quijano ayer en fiscalía, el mandatario cuestionó qu hace falta para procesar a Quijano, ya que hay pruebas que sustentan su involucramiento en los hechos que se le señalan.

Quijano reiteró que no responderá a los diferentes señalamientos que le ha realizado el mandatario.

“Estoy con mi conciencia tranquila, no puedo amilanar ante nada porque lo primero es la robustez moral de la persona que está enfrentando esta situación. Les ratifico no tengo nada que esconder y he hablado con claridad”, dijo el parlamentario.