Norma Guevara rechaza que FMLN pertenezca a la vieja política

Mirna Jiménez

@DiarioCoLatino

La coordinadora general adjunta del FMLN Norma Guevara rechazó que ese instituto político sea parte de la vieja política de El Salvador, como lo señala frecuentemente el candidato presidencial del partido de derecha GANA, Nayib Bukele.

“Yo no me considero política tradicional, no creo que mi partido hace política tradicional, somos un partido de la rebeldía, nacido luchando contra un sistema de injusticia, buscando hacer justicia, resistiendo la oposición y no somos tradicionales”, afirmó.

La exdiputada afirmó que el FMLN surgió en el marco de los Acuerdos de Paz, que constituye un nuevo escenario democrático donde se garantiza el respeto a los derechos políticos y humanos de la ciudadanía, después que su militancia luchó contra la vieja política de los fraudes representada por partidos de derecha aún vigentes.

“La política vieja, la política tradicional, la de las dictaduras, esa es la que hemos buscado superar con la firma de la paz y el advenimiento de un proceso de apertura democrática que se abrió con el esfuerzo que el FMLN abrió, somos un partido nuevo, no somos la vieja política”, recalcó.

Guevara consideró legítimo que otros aspiren a tener el mismo espacio como parte de la nueva política dentro del sistema democrático, pero lo que no es legítimo es denigrar para venderse como el mejor cuando en la realidad “ni son mejores, ni son nuevos”.

La exdiputada llamó a todos aquellos militantes del FMLN que se formaron en el partido de izquierda y que han cuestionado el manejo del Gobierno y a la dirigencia, que aún pueden reflexionar y retirarse de GANA y apoyar el único proyecto histórico que garantiza las reivindicaciones del pueblo.

“Estamos en tiempo de reflexionar y votar por algo, por lo cual también ellos han luchado a lo largo de su vida. Yo les invito a que reflexionen porque el FMLN es el único partido que puede asegurarle al país un rumbo de inclusión, de justicia social, de ir paso a paso resolviendo los problemas que más le aquejan a nuestro pueblo, especialmente al más humilde”, señaló en entrevista con canal 12.

Guevara añadió que solo el FMLN puede llevar adelante un proceso de desarrollo nacional “alejado de las privatizaciones y de la exclusión a las que puede llevar cualquiera de las fórmulas electorales de la derecha”.

Sobre las insistentes acusaciones del candidato Bukele respecto a una supuesta estrategia de fraude electoral que, según afirma, preparan sus contrincantes electorales, Guevara señaló que el aspirante por el partido de derecha demuestra una conducta inestable.

“Yo no sé el estado mental del señor Bukele, me parece -con todo respecto lo digo ante la audiencia- una persona emocionalmente inestable y bajo esos estados puede tener distintas hipótesis”, afirmó.

Guevara dijo que como FMLN consideran que el fraude fue una cultura de la vieja política y por eso la organización electoral de ese partido incluye una preparación antifraude, que consiste en que su militancia garantice en todas las etapas del proceso electoral que se cumpla lo que establece la ley para garantizar la voluntad de cada ciudadano ante las urnas.

Añadió que se puede luchar contra las conductas fraudulentas que puedan existir en la ciudadanía o en las autoridades con una preparación organizativa apegada a la ley y que “para eso hay que tener el valor, el coraje, la organización, la formación y la conducta capaz de enfrentarse a eso, no solo decir ahí viene el fraude”.

“Ahora que ya alguien lo vea como ‘me quieren hacer fraude a mí’, ya eso es producto de un estado emocional que yo no puedo responder (a qué se debe), lo que el Frente responde es que tenemos 80,000 personas para defender y garantizarle a la ciudadanía que su voto va a ser cuidado”, recalcó Guevara.