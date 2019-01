Proceso electoral es más estable con la nueva Sala: Julio Olivo

Mirna Jiménez

@DiarioCoLatino

El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Julio Olivo dijo que la salida de los magistrados de la anterior Sala de lo Constitucional genera mayor certidumbre en el organismo electoral para llevar adelante el proceso de elecciones presidenciales del fin de semana.

“Lo importante de la actual Sala de lo Constitucional es que no está interviniendo, no está bombardeando a última hora el proceso electoral. Las locuras que hacía la Sala anterior no las está haciendo esta Sala”, manifestó Olivo, quien señaló que tiene mal recuerdo de la anterior Sala de lo Constitucional, debido a que puso en problemas los procesos electorales.

“Yo creo que hoy hasta los magistrados del Tribunal Supremo Electoral pueden hablar con más libertad porque ya no tienen la punta de la espada, le tenían miedo a la Sala. Hubo aberraciones, a los nuevos magistrados hay que hacerles el llamado para que no cometan esos mismos entuertos”, dijo Olivo.

El funcionario se refirió a decisiones judiciales y medidas cautelares que tomaron los magistrados de la anterior Sala de lo Constitucional, que trastornaron los pasados procesos electorales cuando ya estaban en marcha y que complicaron de esa forma la votación, especialmente en las elecciones legislativas.

“Tengo la confianza de que nadie va hacer lo que hizo esa Sala, la verdad de que algunas (decisiones) son inexplicables”, afirmó el magistrado presidente.

Entre los fallos aprobados por los exmagistrados Belarmino Jaime, Rodolfo González, Edward Sidney Blanco y Florentín Meléndez se encuentra la de prohibir la participación de integrantes de los partidos políticos en las juntas receptoras de votos y la implementación del voto cruzado y fraccionado, que Olivo ha dado en llamar “el sistema electoral más complejo del mundo”.

Se refirió el funcionario a los recursos presentados ante la nueva Sala contra los candidatos de Vamos, Josué Alvarado; y Carlos Calleja, de ARENA. En el primer caso, la Sala admitió la solicitud, pero no ha decretado ninguna medida cautelar.

“Si fuera la otra Sala ya estaríamos hablando de que ya hubiera metido una medida cautelar, y seleccionada, porque a un partido (de derecha) le podrían aplicar una dosis de justicia y a otro partido (de izquierda) otra medida. Como no está esa Sala podemos vivir al menos un poco más tranquilos porque no se van a tener medidas de última hora”, destacó.

Olivo dijo que el TSE ha avanzado de forma satisfactoria en la logística de los comicios a celebrarse el domingo y que al sistema de transmisión de votos se le ha corregido los errores que ha presentado.

También dijo que la Policía y Fiscalía están vigilando la seguridad del sistema cibernético para evitar cualquier ataque al proceso.