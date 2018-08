“No voy a recibir dinero de ningún gobierno del mundo”: Hugo Martínez

Yaneth Estrada

“ARENA tiene que responder por el dinero de Taiwán que fue a parar a sus arcas, deben devolverlo y destinarlo a donde originalmente se tenía planeado”, recalcó el candidato presidencial del FMLN Hugo Martínez.

El candidato presidencial de izquierda recalcó que no es a las cuentas del FMLN donde fueron a parar los fondos de Taiwán, sino a las de ARENA. “Ya que está comprobado y dos expresidentes de ese partido confesaron haber desviado fondos provenientes de Taiwán hacia cuentas de ARENA, y les exijo que devuelvan ese dinero al pueblo salvadoreño”.

En este sentido, el excanciller de la República aclaró que el rumor que “Taiwán fue quien rompió relaciones diplomáticas con El Salvador, al negarse a financiar la campaña del FMLN, es totalmente falso. Yo no he recibido ni un centavo de ningún Gobierno y estoy listo para una auditoría de la campaña, el FMLN no opera de esa manera”, recalcó Hugo Martínez.

Sin comprometer soberanía

“No voy a recibir dinero de ningún gobierno del mundo porque eso compromete la soberanía nacional”, reafirmó el efemelenista.

Asimismo, comentó que Costa Rica, Panamá y República Dominicana son

algunos ejemplos de países latinoamericanos que establecieron relaciones con China y su relación con Estados Unidos no sufrió consecuencias negativas.

“En la actualidad, solo 17 países mantienen relaciones con Taiwán, frente a 177 que las mantienen con China, incluyendo Estados Unidos. Por ende, no tiene sentido que Estados Unidos tenga relaciones con ellos y le pida a otros países que no lo hagan”, detalló Martínez.

Agregó que la relación con la República Popular China era algo inevitable. Hay que tener en cuenta que es la segunda economía más grande del mundo y lo que se debe hacer es una reorientación del intercambio comercial que se tenía con Taiwán hacia China, como la exportación de azúcar.