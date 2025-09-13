No hay dos sin tres. Un nuevo invión del Tres Mil

Compartir

Armando el horizonte

En nota fechada el 10 de enero de 2025, Mauricio Vallejo Márquez se despide de la dirección del Suplemento Cultural Tres Mil. En el mismo texto menciona que desde el número 1536 aparecido el 21 de marzo de 2020, dejó de circular la edición en papel, quedando su presencia exclusivamente de manera virtual.

Tras ese receso, la dirección del CoLatino me confía por tercera vez el timón de este legendario Tres Mil, lo cual asumo con un compromiso diferente y con hambre de horizonte.

Algunos cambios

En sintonía con los nuevos tiempos, realizamos algunas variantes necesarias y pertinentes. Impulsaremos un esfuerzo regional que dé a conocer al mundo lo más destacado que sucede en el arte y la cultura de Centroamérica. Nuestra versión PDF pasa del formato tabloide a carta, para mejorar su impresión.Usaremos un nuevo correo electrónico y nuevas redes sociales. La periodicidad se mantendrá semanal sabatina de ocho páginas, con algunos insertos a media semana y dossiers especiales cuando amerite, como hoy que publicamos un dossier con una breve antología de los poetas participantes en el Festival Internacional de Poesía Azul Indefenso.

El equipo humano

Doy noticia de la nueva alineación: en la subdirección me acompañará Karen Ayala, siempre con la indicación precisa y el consejo oportuno. El Consejo Editorial encargado de compar-tir lo mejor de las cinco naciones lo conforman: Daisy Zamora (Nicaragua), Guillermo Acuña (Costa Rica), Óscar Flores (Honduras), Rudy Gomez (Guatemala) y Vladimir Baiza (El Salvador). Alto nivel. La experiencia y calidad de este grupo se apreciarán en cada número. Sumamos un equipo internacional con referentes comprometidos a vigorizar un intercambio de información más profundo de lo que ofrecen las omnipresentes redes sociales. El requisito de que toda colaboración sea exclusiva nos garantizará esa diferencia. Finalmente tendremos el privilegio de tener otro grupo de expertos en diverso temas que nos asesorarán para que la calidad de cada material sea siempre un distintivo.

Lo de hoy

En la primera entrega de esta nueva etapa publicamos un ensayo sobre el trabajo político y de traducción de Claudia Lars, facilitado por el investigador Carlos Cañas Dinarte, al par que iniciamos la entrega de una breve selección de nuevas voces poéticas centroamericanas, elaborada por el poeta y escritor Javier Fuentes Vargas. Hoy es Guatemala. Especial mención para el artista plástico Isaías Mata, cuya obra ilustra hoy muy buena parte de este número y que además es parte del equipo. Y agregamos el dossier antes mencionado.

La fecha

No voy a dejar de mencionar la efemérides histórica de este 13 de septiembre, cuando en 1988 el gobierno de El Salvador reprimía una marcha de estudiantes universitarios, capturan-do a más de 400 y provocando una radicalización de la lucha popular que terminaría forzando el fin de la guerra.

La última palabra

Bienvenidos a esta nueva aventura cultural R

