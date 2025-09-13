“Después que muera”, selección de la obra del hondureño Juan Ramón Molina

Compartir

Presentado en San Salvador

En el nuevo local de la Academia Salvadoreña de la Lengua fue presentado el libro “Después que muera” poesía y prosa selectas del poeta hondureño Juan Ramón Molina, edición y estudio preliminar de Roberto Carlos Pérez, Anonimato Ediciones. Acompañó en la mesa de honor, Mario Alberto García Aldana, director de la Academia, evento realizado el 3 de septiembre de 2025 en San Salvador.

¿Pero quién es Juan Ramón Molina? Me dije un día. Me siento ignorante, porque no lo había escuchado, ni visto, ni nadie me habló de él. Esta publicación, contiene una selecta lista de poemas y prosas, entre ellas comienza con el poema “Adiós Honduras”, siguen otros como “Pesca de sirenas”, “Selva americana”, “A Rubén Darío”; en cuanto a su prosa se puede leer “El grillo”, “Luciérnagas”, “El dolor de pensar”, “Honduras literaria”, “En el Golfo de Fonseca”.

En Centroamérica es fogón de creadores, mujeres y hombres que hasta pudieron caer alguna vez o para siempre en el anonimato, si no es por las nuevas voces que van descubriendo, y van más allá de leer un libro o escuchar un nombre, consultan, revisan, cotejan, hasta hacer coincidir a estos seres que vivieron tiempos paralelos en una época donde no había la tecnología actual, sin embargo, fomentan lo que se llamó el Modernismo. ¡Había y hay poetas en el istmo centroamericano!

Juan Ramón Molina, nació en Comayagüela, cerca de Tegucigalpa, Honduras, el 17 de abril de 1875 y murió en el en la ciudad de San Salvador, El Salvador, el 2 de noviembre de 1908. Modernista hondureño. A los 17 años se marchó de su país. Estudió en Guatemala donde conoció a Rubén Darío. Viajó a Brasil. Realiza conferencias, poemas como “Salutación a los poetas brasileños”. En 1911, Froylán Turcios reunió parte de su obra en una colección “Tierras, mares y cielos” contiene poemas y crónicas. Murió a los 33 años. En el parque Cuscatlán, existe un monumento dedicado a su memoria.

En las 230 páginas, contenidas en este libro, una edición cuidada sutilmente con fotos del poeta, como en la portada. Muy joven para partir. Muy intenso para vivir. Así, conjuga su vida. Curiosamente, no hay cátedras sobre este personaje, según lo expresó durante la presentación Roberto Carlos Pérez, autor de esta obra de mucha importancia para los eslabones perdidos en la memoria de la literatura en América Central, o también decir Latinoamérica.

Esta es una publicación, según expresa su autor, lleva más de 15 años consultando libros, archivos e investigando al poeta Juan Ramón Molina, “El espíritu de las letras impulsa a quien entrega estas páginas a pedirles a los jóvenes a no dejar “tan triste”, “tan solo” -parafraseando a Gustavo Adolfo Bécquer (1836-1870)- a nuestro modernista de compungidos tonos”. Roberto Carlos, se empeña en sacar de la oscuridad, a través de sus estudios y letras, poco a poco en la penumbra, para que, como luciérnagas, estos seres salgan a los espacios que ya están ganados y tengan voz en el presente.

Roberto Carlos Pérez, es músico, narrador y ensayista. Licenciado en Música Clásica con Maestría en Literatura Medieval y los Siglos de Oro por Howard University, Washington DC, y por la Universidad de Maryland, respectivamente. Es miembro de la Academia Norteamericana de la Lengua Española (RAE). Es autor de once libros entre novelas, cuentos, ensayos y ediciones críticas. Escribe artículos, ensayos y reseñas críticas. Es cofundador y editor en jefe de la revista Ágrafos y miembro editorial de la Revista Abril. Es profesor de lengua española en Howard University.

Anonimato Ediciones, entre su consejo editorial se encuentran Roberto Carlos Pérez, Amelia Mondragón, Alberto López Serrano, Santiago Arnulfo Pérez. Ya ha publicado cuatro libros, disponibles a la venta:

“El mundo que veo”, “Después que muera”, Pablo Antonio Cuadra “El nicaragüense”, Alberto López Serrano “El domador de caballos”, este último a presentarse por su autor y Roberto Carlos Pérez, en Ateneo El Salvador, el jueves 5 de septiembre de 2025 a las cinco de la tarde.

