Aquellas fiestas patrias en Santa Tecla

Compartir

Marlon Chicas – El Tecleño Memorioso

Este próximo lunes 15 de septiembre, Centroamérica celebra el Bicentésimo Cuarto Aniversario de Independencia Patria de la corona española en 1821, que otorgó a los países del istmo su tan ansiada libertad y soberanía.

Esta efeméride exaltó en décadas pasadas en Santa Tecla, una serie de valores y costumbres que poco a poco desaparecen; entre ellas, la instalación de gallardetes azul y blanco en los dinteles de las casas, así como la ubicación de pabellones de papel en las fachadas de puertas y ventanas.

Sin obviar la participación de los habitantes en los actos cívicos realizados en la extinta Concha Acústica del Parque Daniel Hernández, donde se proclamaron extensos discursos por partes de las autoridades de la época, en la que los estudiantes y pueblo en general, escuchaban con atención bajo el incandescente sol, para luego recibir un sencillo refrigerio.

Cómo no recordar los lunes cívicos en las escuelas públicas y colegios del municipio, entonando el Himno Nacional, replicando la oración a la bandera, escuchando reflexiones sobre el tema o consejos para la vida por parte de los docentes, sin faltar los actos culturales propios de la fecha.

Los 15 de septiembre a las cinco de la mañana con el toque de diana y fuego de artillería en el extinto cuartel de Santa Tecla, ordenando a la tropa a formar para rendir honores al Pabellón Nacional, que era izado al compás de las notas del himno patrio, ejecutadas por la Banda Regimental y la presencia de la población tecleña.

La colocación de ofrendas florales en la extinta casa del Himno Nacional, en la que Juan José Cañas y Giovanni Aberle por mandato del expresidente Rafael Zaldivar en 1879, dieron vida al canto patrio, que fuera entonado por vez primera el 15 de septiembre del mismo año, por lo que este himno cumple hoy 146 años de creado.

Los desfiles escolares en la que engalanados jóvenes lucían sus mejores vestiduras, marchando eufóricos al compás de bandas marciales, así como de gallardos abanderados que con paso sincronizado marchaban rozagantes por la ciudad, realizando complejas rutinas con el fin de deleitar a la concurrencia.

El respeto a los símbolos patrios que representan nuestra identidad como salvadoreños en cualquier parte del mundo, y que en épocas anteriores fueron motivo de orgullo, poco a poco pasan desapercibidos por la indiferencia de las nuevas generaciones, como resultado de la influencia de nuevas culturas.

Que la celebración del Bicentésimo Cuarto Aniversario Patrio, sea un llamado a la reflexión a defender la libertad y democracia, obtenida con la vida de sus mejores hijos e hijas a lo largo de su historia.

¡Felices fiestas independentistas!

Me gusta esto: Me gusta Cargando...