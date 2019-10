“No estamos en la lógica de las presiones políticas”: Gustavo Acosta

Joaquín Salazar

@JoakinSalazar

La calumnia y la mentira es característica de nuevo Gobierno. El diputado por el grupo parlamentario del FMLN Gustavo Acosta afirmó, que los diputados de la Asamblea Legislativa han hecho su trabajo en el tema de seguridad, y el mandatario Nayib Bukele a base de mentiras quiere desprestigiar al órgano Legislativo y no asume así su error e ineficacia.

“Como FMLN hemos sido responsables desde el primer día para garantizarles el bono para los elementos de la policía. El presidente miente a la población cuando dice que los diputados no hacemos nuestro trabajo. Cuando el que no asume sus responsabilidades es él, porque en el caso de los 91 millones desde hace dos meses, acusó a la Asamblea de no querer aprobar ese préstamo, pero se tardó dos meses para mandar la solicitud”, explicó Acosta, en la Tribuna Legislativa de este viernes.

El diputado agregó que en el tema de seguridad Bukele siempre ha buscado echarle la culpa a la Asamblea Legislativa, cuando la responsabilidad es del Ejecutivo. Los recursos son de la contribución a la seguridad, mal llamado impuesto a las telefonías, contribución que el mismo dijo cuando llegara al poder iba a quitar pero no lo hizo.

En cuanto al bono para elementos de seguridad, policía, Fuerza Armada y custodios, el FMLN fue el primer partido político que presentó esta iniciativa, en el 2016. Pero en el caso de este trimestre, el presidente no presentó a tiempo la solicitud, la cual debe ser presentada en los primeros días del mes. “No pueden alegar ignorancia porque es el mismo ministro de Hacienda. La solicitud se presentó el 23 de septiembre”, afirmó.

El presidente ha mentido a la población diciendo que la Asamblea no apoya el tema de seguridad cuando a la fecha se la ha aprobado 280 millones de dólares, más los $21 millones que se aprobó el jueves. Son más de 300 millones de dólares aprobados para seguridad. Ante esta situación, el parlamentario asegura que se ha invitado en dos ocasiones al ministro de Seguridad Rogelio Rivas pero se ha negado a llegar.

“En dos ocasiones que hemos pedido que el ministro de Seguridad se presente a explicar el uso de estos recursos, no ha asistido. Pero él publicitariamente dice que nosotros no queremos apoyar la seguridad”, acotó.