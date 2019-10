Asamblea conforma comisión para investigar a director de Reconstrucción de Tejido Social

Yanuario Gómez

La Asamblea Legislativa aprobó durante su sesión plenaria ordinaria correspondiente a este jueves, una solicitud de la comisión de Seguridad consistente en la creación de una instancia especial para investigar declaraciones vertidas por Carlos Marroquín director de Reconstrucción del Tejido Social, en un medio de comunicación en contra de partidos políticos.

Marroquín insinuó durante su visita a dicho medio de comunicación, que los partidos ARENA y FMLN estaban detrás del incremento en los homicidios ocurridos el 20 de septiembre de este año. La Comisión de Seguridad citó al funcionario para que explicara el porqué de sus aseveraciones y en dicha visita, además de no poder justificarlas, Marroquín se mostró desafiante y rehusó disculparse con los parlamentarios.

Por lo anterior, el pleno legislativo decidió crear una comisión especial que investigue este hecho y dirima responsabilidades, la cual conformarán Jorge Mazariego (PDC) quien fungirá como presidente; Mauricio Vargas (ARENA) ejercerá funciones como secretario; Raúl Beltrán Bonilla (PCN) será el relator; como vocal fungirá el diputado Carlos Ruiz (FMLN); como diputados suplentes ejercerán los parlamentarios Ricardo Velásquez Parker (ARENA), Miguel Alfaro (PCN) y Javier Valdez (FMLN).

Mauricio Vargas fue enfático en que la creación de la instancia especial es importante, porque Marroquín no presentó pruebas de la certeza de sus declaraciones en el espacio informativo y un funcionario no puede lanzar acusaciones sin respaldarlas. “No se trata de un show mediático o de perder el tiempo, no pueden venir con mentiras, amenazas y extorsiones a tratar de debilitar un órgano de Estado, pieza fundamental de una democracia, de una República”, sostuvo el parlamentario.

Por su parte, el partido FMLN afirmó que su anuencia a la creación de la comisión especial responde a la defensa de la independencia de los órganos del Estado, el sistema político constitucionalmente establecido y en contra de los delitos de calumnia, difamación y violación de la institucionalidad.

La decisión de crear esta instancia por parte de la Asamblea tuvo opiniones diversas. Gustavo Escalante diputado de ARENA se mostró en desacuerdo con la misma y mostró su solidaridad hacia Marroquín.