“No entiendo que estén dando esas alertas cuando tenemos un país más seguro”: Ernesto Castro

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Ante la alerta de viaje nivel 3 que el Departamento de Estado de Estados Unidos emitió, donde pide a sus ciudadanos reconsiderar viajar a El Salvador por el tema de la delincuencia y el régimen de excepción, el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, dijo no entender, ya que El Salvador “vive en un ambiente de seguridad nunca visto”.

El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, desvirtuó la advertencia y consideró que El Salvador es uno de los países más seguros. “Yo no entiendo que estén dando esas alertas cuando ahora tenemos un país más seguro, la verdad es que también Estados Unidos tiene muchísimos temas de inseguridad dentro de su país al igual que muchos países en el mundo”.

“No logro entender cuál es esa lógica: ahora que estamos viviendo un ambiente de seguridad nunca visto en nuestro país estén enviando esas alertas; ojalá que no sean decisiones políticas (…), ojalá que no sean decisiones de personas que en realidad ni siquiera conocen nuestro país y tal vez no están informados de fondo lo que estamos viviendo”, agregó Castro.

Justamente, el 13 de este mes, el embajador de los Estados Unidos en El Salvador, William Duncan, sostuvo una reunión con el presidente de la República, Nayib Bukele. “Aprecio la oportunidad de hablar con el presidente Nayib Bukele sobre temas de interés mutuo en la relación bilateral entre El Salvador y Estados Unidos”, citó la embajada en aquel entonces.

El jefe de fracción de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), René Portillo Cuadra, sostuvo que la aparente seguridad que se vive en el país “es una impuesta que violenta la seguridad jurídica de los ciudadanos de El Salvador. Por eso es por lo que otros estados están recomendando a sus ciudadanos no visitar nuestro país”.

El régimen de excepción fue una medida impuesta el 27 de marzo de 2022 como medida para frenar el repunte de homicidios, hasta la fecha, se han capturado a más de 70 mil presuntos pandilleros; sin embargo, entre ellos miles de personas inocentes.

Bajo el Estado de Excepción el gobierno a capturado “sospechosos” de diversas nacionalidades, entre los que se encontrabas dos productores de contenidos colombianos, y admiradores de Bukele, que después de sacarlos en libertad, les dieron un tours con gastos pagados, pero éstos, una vez en su país denunciaron que estuvieron presos por sospechas de ser pandilleros.