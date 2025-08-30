Con el nivel de cooptación de Bukele no hay ninguna institución donde denunciar: Bertha Deleón

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La abogada Bertha María Deleón hizo un llamado a los salvadoreños a tener esperanza, organizarse y construir un nuevo camino, porque ahora con el nivel de cooptación impuesto por Nayib Bukele, no hay ninguna institución donde se pueda denunciar.

“Hay que construir un nuevo camino, organizarnos, construir confianza, y ver salidas porque siempre hay, pero se debe pensarlas y construirlas en conjunto, hay que dejar de ver individualmente porque ese siempre es nuestro problema, que cada quien tira por su lado mientras no le toque o afecte, no quiere hacer nada”, sostuvo.

Deleón, quien fue abogada de Nayib Bukele, Señaló que debido a la situación en el país, se ha formado la Mesa del Exilio Salvadoreño, a fin de ser el vehículo a través del cual se pueda seguir denunciando, inicialmente con la campaña por la liberación de la abogada Ruth López y todos los presos políticos.

Según Deleón, la idea es consolidar con otras personas exiliadas salvadoreñas radicadas en Estados Unidos, España, y otros países para unirse a la lucha, porque señalar y denunciar hoy por hoy en El Salvador es un riesgo de vida y libertad.

“Aunque la gente tenga miedo, no cae en saco roto lo que tratamos de hacer, y, sobre todo, ser coherentes y consecuentes en estos momentos tan difíciles. El llamado es a la esperanza, porque no hay ningún mal eterno, y tampoco solo podemos estar esperando que algo suceda”, externó durante el espacio Encuentro con Julio Villagrán.

A criterio de la abogada, es necesario que quienes está afuera del país se organicen y utilicen las redes sociales para buscar información de contraste, porque la propaganda de Bukele es bastante “aterradora”, para las pocas organizaciones de derechos humanos es muy difícil defender y denunciar en El Salvador, por eso justamente la resistencia debe venir de fuera.

“El Estado derecho ha cambiado drásticamente en tan pocos meses, lamentablemente debido a la cooptación total del Estado por parte de Bukele y toda su parentela, esto se vio venir desde el primer golpe de poder que dio a la Asamblea e introducirse con los militares, luego en mayo del 2021 y destituir a los magistrados de la Sala Constitucional, y poner de dedo a quienes él quiso, cooptar la fiscalía, luego con la reforma deshacerse de los jueces y poner a los de él”, destacó.

La abogada, exiliada en México, consideró que con el nivel de corrupción manejado desde el inicio del poder de Bukele, cada vez más difícil resistir para quienes están dentro del país, hay mucho miedo por parte de lo que ha quedado del movimiento de resistencia.

