Demandan en Argentina detención de Netanyahu por crímenes de guerra

Buenos Aires/Prensa Latina

El Centro Palestino de Derechos Humanos y el Llamamiento Judío Argentino instaron, cada cual por su lado, al gobierno argentino que detenga al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, a su ingreso al país si finalmente realiza el viaje.

Ambos coinciden en señalar que la detención corresponde acorde con el fallo de la Corte Penal Internacional, cuyo fiscal jefe comunicó el 20 de mayo de 2024 la solicitud de órdenes de detención contra Netanyahu y su ministro de Defensa, Yoav Galant, acusados de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.

De hecho, es la primera vez que una organización de derechos humanos palestina presentó en tribunales federales de Argentina una querella por la masacre cometida por soldados israelíes contra un convoy humanitario en Gaza el 23 de marzo pasado.

Lo hizo en representación de familiares de los asesinados y de los dos paramédicos sobrevivientes de un operativo israelí en el que fueron ejecutadas 15 personas, con disparos de corta distancia, y sus cuerpos enterrados en una fosa común.

La denuncia penal contra las autoridades políticas y militares de Israel, responsables de la matanza cuando los socorristas acudían en auxilio de las víctimas de un bombardeo en la zona, fue presentada por el abogado argentino en causas de lesa humanidad, Rodolfo Yanzón, y por su colega Raji Sourani, director del Centro Palestino de Derechos Humanos.

Esa organización instó a que “se ordene su inmediata detención con el objeto de ponerlo a disposición de la Corte Penal Internacional, o, en su defecto, se lo someta a proceso en territorio argentino”.

La presentación quedó radicada en el Juzgado Federal número 11, a cargo del juez Sebastián Casanello, quien deberá investigar el hecho ocurrido en Rafah, al sur de Gaza, que afectó a un convoy humanitario, debidamente identificado, integrado por trabajadores de la ONU, de la Defensa Civil Palestina y paramédicos de la Media Luna Roja (equivalente a la Cruz Roja), mientras cumplían su misión.

Por su lado, el Llamamiento Judío Argentino también presentó ante la Justicia Federal en lo Penal una denuncia pidiendo que en cumplimiento a lo dispuesto por la Corte Penal Internacional, cuando Netanyahu ingrese al país, sea detenido conforme las sanciones aplicadas por la Corte Penal Internacional a la cual Argentina está adherida.

Los fundamentos de la causa la cual recayó en el Juzgado No. 10 a cargo del Dr. Julián Ercolini, llaman a “promover el cese de la impunidad de gravísimos crímenes implica, además, la necesidad de un inmediato cese del fuego y de las hostilidades”.

El Llamamiento sostiene que realizó la presentación “como representantes de un movimiento argentino judío, humanista, laico, democrático, progresista y pluralista”, con la cual persiguen justicia universal.

