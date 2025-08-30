Instrucción para mujer acusada de estafar por Facebook

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El Juzgado Primero de Paz de Soyapango decretó, en audiencia inicial, instrucción formal con medidas alternativas a la detención provisional contra Esperanza de Los Ángeles C. M., de 25 años, acusada del delito de estafa en perjuicio de una víctima ya que no entregó un teléfono celular.

Las disposiciones establecidas por la jueza incluyen la prohibición de salir del país, la obligación de residir en el mismo domicilio y la presentación quincenal ante el Juzgado Primero de Instrucción de Soyapango. La resolución se fundamentó en que la imputada se presentó voluntariamente a la intimación y no ha evadido la acción de la justicia.

Según la denuncia, los hechos ocurrieron el 20 de febrero, cuando la víctima contactó a la imputada a través de Marketplace de Facebook para adquirir un teléfono celular por $250. Tras realizar el depósito en una cuenta bancaria a nombre de la procesada, el aparato nunca fue entregado, por lo que el afectado interpuso la denuncia ante la Fiscalía General de la República.

Condenan a extorsionistas a 15 años de prisión

El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana condenó a 15 años de prisión a Gilma Elizabeth Rivera por extorsión agravada en modalidad de delito continuado. Asimismo, impuso una pena de 12 años de cárcel a Carlos Alberto Trejo Larín y Cristian Gustavo Salazar Juárez, por extorsión simple.

Información de Centros Judiciales sostuvieron que los hechos ocurrieron en cuatro ocasiones distintas entre septiembre y diciembre de 2022. En los dos primeros casos, Trejo Larín y Salazar Juárez exigieron por separado $60 a la víctima. En los dos eventos posteriores, fue Gilma Elizabeth quien realizó las exigencias de la misma cantidad.

En todos los casos, los condenados amenazaron a la víctima con causarle daño a ella o a su familia si no entregaba el dinero, alegando que los fondos serían utilizados para comprar “paquetes” destinados a miembros de estructuras criminales recluidos en centros penales. En enero de 2023, tras conocer que los implicados habían sido capturados en el marco del régimen de excepción, la víctima presentó la denuncia formal ante las autoridades.

Mujer que transportaba marihuana en su vehículo es condenada a 10 años de prisión

El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador condenó a 10 años de prisión a Ángela Amarilis Martínez Rosales, por el delito de tráfico ilícito en perjuicio de la salud pública.

Los hechos ocurrieron el 4 de septiembre de 2024, cuando agentes policiales observaron que un vehículo realizó una maniobra brusca sobre el bulevar Constitución, en San Salvador, a la altura de la gasolinera Uno. Al intervenir el automóvil conducido por Martínez Rosales, ella se mostró nerviosa y, al registrarlo, encontraron dos porciones de material vegetal, por lo que fue trasladada a la Sección Antinarcóticos.

La prueba de campo realizada determinó que el material correspondía a marihuana, con un peso total de 30.3 gramos, valorada en $106.96, cantidad con la que podían fabricarse 60 cigarrillos. Asimismo, en el vehículo se hallaron rastros de cocaína, los cuales también fueron detectados en el dinero incautado a la imputada.

