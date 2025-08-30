La UCA acogerá el Congreso de Futuros para debatir los desafíos de El Salvador e Iberoamérica hacia 2050

Saúl Méndez

Colaborador

La Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA), junto con la Red Iberoamericana de Prospectiva (RIBER), el Nodo El Salvador de The Millennium Project, INNBOX, el Consorcio de Instituciones de Educación Superior para el Crecimiento Económico (CIESCE), la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) y la Fundación Empresarial para la Acción Social (Fundemas), anunciaron oficialmente la realización del Congreso de Futuros, El Salvador 2025, que se llevará a cabo los días 25 y 26 de septiembre en el campus de la UCA.

Este será el primer congreso de su tipo en el país y tiene como objetivo abrir un espacio de diálogo intergeneracional entre distintos sectores, para analizar los desafíos actuales y futuros de El Salvador e Iberoamérica.

La iniciativa busca proponer y construir escenarios deseables para 2030, 2040 y 2050, horizontes temporales fundamentales para la prospectiva.

Durante la presentación del evento, la vicerrectora de Investigación e Innovación de la UCA, Esmeralda Valdivieso, subrayó que la universidad asume el compromiso de poner la investigación al servicio del país. “Explorar escenarios posibles nos permite anticipar problemáticas y tomar decisiones estratégicas en áreas como educación, empleo, tecnología y sostenibilidad”, afirmó.

Tony Carbonero, presidente del Nodo El Salvador de The Millennium Project, destacó que el congreso busca vincular la experiencia internacional con la realidad nacional.

“La prospectiva es una herramienta clave para anticiparse a los cambios globales. Este evento reunirá a universidades, sector privado, organizaciones sociales y jóvenes salvadoreños”, explicó.

La agenda del congreso combina conferencias, talleres y presentaciones de libros de alto nivel. El 25 de septiembre, el enfoque será nacional, con temáticas organizadas en clústeres: Tecnologías de Información y Comunicación, Manufactura, Agroindustria y Energías Renovables. Cada conferencia contará con expertos nacionales e internacionales.

El 26 de septiembre, la mirada será regional, hacia Iberoamérica, con la conferencia magistral “Desafíos para la Prospectiva en una era de policrisis”, el lanzamiento en español del libro El Estado del Futuro 20.0 de The Millennium Project, y paneles sobre geopolítica de la educación superior, transición energética y planificación estratégica de largo plazo. También se ofrecerán talleres especializados en inteligencia artificial, emprendimiento y otros temas.

Entre los conferencistas internacionales figuran expertos de Perú, México, España, Argentina, Colombia y Costa Rica, entre otros. Durante la conferencia de prensa, Elsy Escolar, directora ejecutiva de CIESCE, resaltó la importancia de la colaboración entre instituciones de educación superior para aprovechar este espacio como plataforma de intercambio de recursos y buenas prácticas.

En la misma línea, Haydee de Trigueros (FUNDEMAS) y Waldo Jiménez (ANEP) coincidieron en que la prospectiva es clave para impulsar la transformación de los sectores productivos y anticipar tendencias económicas y sociales que afectan al país.

Uno de los objetivos centrales del congreso es generar insumos concretos que trasciendan el evento, como la publicación de investigaciones y escenarios prospectivos en distintas áreas, que sirvan a tomadores de decisiones de instituciones educativas, organismos públicos y empresas privadas. También se prevé la creación de un Laboratorio de Futuros para continuar estas investigaciones.

La entrada al Congreso de Futuros será gratuita para estudiantes, mientras que docentes, personal administrativo, empresarios y público en general podrán adquirir sus entradas a través de la página oficial futuros.innbox.sv o en la plataforma de boletería [Hakki](https://eventos.hakki.sv/ZENTO/FO/registro%20pay/#/register).

Con esta iniciativa, la UCA y sus instituciones aliadas buscan consolidar un espacio de reflexión y construcción de alternativas que permitan anticipar los desafíos y aprovechar las oportunidades que definirán el rumbo de El Salvador e Iberoamérica hacia 2050.

