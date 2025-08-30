La Embajada de España y AECID reconocen a funcionarios salvadoreños becados

Compartir

Saúl Méndez

Colaborador

La Embajada de España en El Salvador, junto con su Oficina de Cooperación y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), realizó un acto de despedida en honor a ocho funcionarios salvadoreños seleccionados para cursar estudios de postgrado en universidades españolas, gracias al programa de becas del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación (MAEUEC)/AECID.

La ceremonia tuvo lugar en la Oficina de la Cooperación Española en San Salvador y estuvo presidida por el ministro consejero de la Embajada de España, Alfonso Pérez-Hernández Egart, y el coordinador general de la Cooperación Española en el país, Fernando Rey Yébenes.

El evento contó además con la presencia de la ministra de Turismo, Morena Valdez; la directora general de la Agencia de El Salvador para la Cooperación Internacional (ESCO), Karla Majano de Palma; y autoridades de instituciones públicas como la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, ANDA, CONAPINA y el Ministerio de Agricultura y Ganadería.

Las personas becarias provienen precisamente de estas instituciones clave y, al regresar al país, se espera que su formación contribuya a fortalecer capacidades técnicas y de gestión dentro de la administración pública.

En la última década, 44 salvadoreños han cursado estudios en España mediante este programa, que acumula una trayectoria de más de 78 años y ha consolidado los lazos de cooperación y amistad entre ambos países.

Para esta edición, la inversión de la Cooperación Española asciende a 195 mil dólares, con becas de 11 meses de duración y una dotación mensual de 2,223 dólares por participante.

Durante el acto, el ministro consejero Pérez-Hernández destacó el valor estratégico de estas becas como herramienta de formación y cooperación:

“Permitirán que los funcionarios completen su preparación académica, apliquen los conocimientos en su retorno a El Salvador y, al mismo tiempo, enriquezcan su experiencia personal”.

Asimismo, recordó que la cooperación española celebrará en 2026 su 40 aniversario en El Salvador, reafirmando su compromiso con el desarrollo institucional y el fortalecimiento de las relaciones bilaterales.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...