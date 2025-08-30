Destituyen funcionaria de la SEM que agredió conductor tras accidente 

Compartir

El ministro de Salud Francisco Alabí ordenó la destitución de la gerente del Sistema Nacional de Emergencias Médicas (SEM), Regina Hernández Soto, luego que se hiciera viral en las redes sociales la agresión física y verbal de la funcionaria contra un un conductor luego de un percance vial.

Esta semana, a través de la red social X (exTwitter) se viralizó un video donde se muestra la agresión de la funcionaria y doctora hacia el otro conductor. En dicho video, se escucha a la mujer lanzando insultos, y al percatarse que estaba siendo grababa intentó arrebatar el teléfono, es así como empujó a otro ciudadano en la escena.

Cuando la mujer no logró arrebatar el teléfono advirtió que llamaría a la policía y qué diría que había sido empujada con la intención evidentemente de que detuvieran al otro conductor, pese a que en su poder tenía imágenes de la situación donde evidencian la actitud de la conductora.

En redes sociales, más que el accidente leve generó reacciones sobre la forma de actuar y de expresar de la doctora, ya que utilizó malas palabras y mostró una actitud poco profesional. En la misma denuncia se colocó el número de la placa del vehículo.

En horas de la noche de este jueves, el ministro de Salud, Francisco Alabi, informó de su destitución inmediata. “Ante la actitud inapropiada demostrada por la gerente médico del SEM durante un percance vial, hemos procedido a su destitución inmediata”.

“No aceptaremos que quienes están al servicio de la ciudadanía actúen de manera contraria a los principios que nos rigen”, puntualizó Alabí en sus redes sociales. Esta decisión fue aplaudida por los internautas, ya que aseguran que una profesional con las características de la funcionaria, no debe estar al servicio de un sector importante como Salud.

