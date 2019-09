Nayib Bukele lanza hoy la CICIES

Joaquín Salazar

@JoakinSalazar

El presidente de la República Nayib Bukele anunció anoche a través de un tuit, que este día instalará la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (CICIES). “No los quiero asustar, pero mañana lanzamos la CICIES”, escribió Bukele en redes sociales anoche. La CICIES ha sido una de las principales promesas de campaña del presidente Bukele, quién semanas atrás aseguró que dicha entidad estaría lista para antes de cumplirse los 100 días de gobierno, que será el próximo 8 de septiembre. Aunque en el Plan Cuscatlán la había establecido en dos años.

En los últimos días dos entidades internacionales han mostrado su interés en apoyar esta iniciativa que busca combatir la corrupción. El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) Luis Almagro sostuvo una reunión con el vicepresidente Félix Ulloa, con quien admitió el acompañamiento para poner la CICIES en el país.

De igual manera, el vocero del secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Stéphane Dujarric informó que el gobierno de Bukele solicitó apoyo para la instalación de la CICIES. La ONU estudiará esta propuesta, no sin antes asegurar que el organismo mundial está dispuesto a apoyar estas causas, dijo. No obstante la instalación de la CICIES ha sido uno de las propuestas más criticadas por la oposición, pues no están de acuerdo que el Ejecutivo la dirija y que podría convertirse en una “cacería de brujas”.