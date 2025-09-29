Museo de Arte lanza el 2° Concurso de Ilustración y Memoria “MEMORABLE”

Compartir

Saúl Méndez

Colaborador

El Museo de Arte de El Salvador (MARTE) anunció la segunda edición del concurso de ilustración “MEMORABLE”, por lo que invita a jóvenes a expresar sus ideas y emociones sobre la memoria histórica de San Salvador a través del arte.

“Queremos que uses tu talento creativo para reflexionar sobre temas de memoria, historia y sincretismo, tomando como referencia la exposición San Salvador: 500 años”, informó la institución.

Esta exposición, curada por Magaly Barrientos de Castellón, y con la colaboración del historiador Ricardo Castellón, explora la historia de la fundación de la ciudad. En este marco, el arte se presenta como un recurso valioso, no solo para ilustrar hechos históricos, sino también para interpretarlos, cuestionarlos y experimentarlos desde una dimensión más humana.

La muestra propicia un diálogo interdisciplinario entre artistas, historiadores y curadores, generando una narrativa coral en la que las obras de arte acompañan, interrogan y enriquecen la historia. Lejos de ofrecer una versión cerrada o definitiva del pasado, la exposición crea un espacio de encuentro entre arte e historia, entre documentos y emoción, entre memoria y presente.

Con esta iniciativa, MARTE reconoce el poder de la ilustración como un lenguaje visual capaz de reinterpretar la historia, visibilizar identidades silenciadas, cuestionar narrativas hegemónicas y proponer nuevas formas de representación.

El concurso está dirigido a jóvenes de entre 15 y 30 años, quienes podrán explorar el arte como medio para conectar con nuestra historia, comprenderla y construir un futuro basado en la memoria y el respeto.

La primera edición del concurso realizado en noviembre de 2024 buscó contar historias no contadas del conflicto armado y reflexionar sobre el pasado de una forma visual.

En esta ocasión, el concurso busca que los participantes plasmen en sus ilustraciones temas relevantes como:

Memoria histórica: La forma en que una sociedad recuerda, representa o interpreta su pasado.

Fragmentos de memoria: Las memorias no siempre son lineales ni completas; a menudo sobreviven como huellas, símbolos o relatos parciales.

Disputa de la memoria: Diferentes personas o grupos recuerdan de manera distinta, e incluso pueden confrontarse sobre qué, cómo y quién tiene derecho a recordar.

Memoria como acto creativo: Recordar también es imaginar. El arte y la ilustración permiten construir nuevas formas de recordar o cuestionar lo que se recuerda.

Olvido y silencio: Tanto el olvido deliberado como los silencios impuestos forman parte de la memoria. Lo que se oculta o se borra también comunica.

Sincretismo: Este concepto, utilizado en la antropología cultural, describe la mezcla de tradiciones que caracteriza a la cultura local y, por ende, al arte salvadoreño.

Las ilustraciones deben abordar la memoria de manera conceptual, sin necesidad de narrar literalmente hechos históricos.

¿Cómo participar?

Revisa las bases de la convocatoria para conocer los requisitos y restricciones:

https://drive.google.com/file/d/10jL6pi6I16OuYrRnUKHONCP-ZkQo1N_l/view?usp=sharing

Consulta el ejemplo de certificación de autoría.

Crea tu ilustración y envíala completando el formulario antes del 15 de octubre de 2025:

Información importante:

Fecha límite de envío: 15 de octubre de 2025.

Anuncio de obras seleccionadas: 30 de octubre de 2025.

Votación del público: del 31 de octubre al 17 de noviembre de 2025.

Inauguración de la exposición: 18 de febrero de 2026.

Restricciones:

No se aceptarán obras generadas con inteligencia artificial (IA), ni mediante plataformas como MidJourney, DALL·E o Stable Diffusion.

Las obras deben ser originales y de autoría propia, sin usar recursos de terceros, bancos de imágenes o plantillas preexistentes.

El uso de IA o plagio implica descalificación automática.

Las decisiones del jurado son inapelables.

Las ilustraciones no deben contener material ofensivo, difamatorio o inapropiado.

