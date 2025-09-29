Mujer denuncia cobro irregular de impuestos en su remesa

Compartir

Saúl Méndez

Colaborador

Una usuaria identificada como Carmencita Casas en la plataforma X denunció, a través de un hilo, presuntas irregularidades en el cobro de su remesa familiar en El Salvador.

“¿Robo o estafa bancaria? Esta semana recibí mi remesa familiar de $350. Pero el Banco Agrícola me quitó $30 (8.57 %), argumentando que me calificaba como agente extranjero y que, según la nueva ley, estaban obligados a esa retención”, escribió.

Casas relató que, incluso, recibió un comentario de parte del personal de la entidad: “Dé gracias que solo le hemos quitado el 8.57 %, porque de acuerdo con la ley se puede descontar entre 0 % y hasta el 30 % en todas las transacciones internacionales”.

La afectada aseguró que tenía conocimiento de que el Gobierno no ha establecido ningún tributo sobre las remesas familiares, por lo que acudió a la Defensoría del Consumidor (en el edificio IPSFA) en busca de asistencia.

Sin embargo, explicó que su experiencia allí no le dio respuestas claras. “La representante confirmó que el descuento se realizó porque el banco me calificó como agente extranjero, ya que la remesa fue recibida por transferencia bancaria. Además, me dijo que buscara otro mecanismo para recibir mi dinero, como Western Union u otro”, denunció.

Finalmente, subrayó el impacto que tuvo la retención en su situación personal: “Quizás $30 no parezca mucho para algunos, pero soy una persona mayor de 70 años, con dos hijo que dependen de mí, y ese dinero representa una gran diferencia para cubrir mis gastos mensuales”.

De acuerdo con especialistas en materia financiera, las remesas familiares no están sujetas a impuestos en El Salvador, y la Ley contra el Lavado de Dinero solo regula los reportes de transacciones inusuales, sin establecer retenciones. La denuncia abre interrogantes sobre los criterios aplicados por los bancos al clasificar a sus clientes como “agentes extranjeros”, lo que podría derivar en un caso de cobros indebidos que afecta directamente a la población que depende de las remesas, principal fuente de ingresos de más de un tercio de los hogares salvadoreños.

