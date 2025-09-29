Comandos de Salvamento celebra 65 años de fundación con tradicional desfile 

Compartir

Saúl Méndez

Colaborador

Las calles del centro histórico se pintaron de amarillo. Una caravana de ambulancias y socorristas voluntarios de Comandos de Salvamento recorrió la avenida Rubén Darío en conmemoración de los 65 años de fundación de la institución, hoy reconocida como uno de los cuerpos de socorro más importantes de El Salvador.

Comandos de Salvamento nació el 30 de septiembre de 1960, en Ciudad Delgado. Desde entonces, ha estado presente en emergencias de gran magnitud, como terremotos, inundaciones y accidentes de tránsito, consolidándose como un referente en la atención humanitaria del país.

La institución está integrada por más de 600 voluntarios distribuidos en 32 seccionales a escala nacional. Durante la celebración, varios de ellos demostraron sus habilidades técnicas en áreas como rescate vertical y rescate vehicular.

El colorido desfile arrancó en la Calle Rubén Darío con carrozas y ambulancias, desde donde las reinas de cada seccional lanzaban dulces a los transeúntes, quienes respondían con aplausos en reconocimiento a la labor humanitaria de los voluntarios, en su mayoría jóvenes entusiastas.

Entre ellos destaca Mariana Clímaco, rescatista de Comandos de Salvamento con más de cuatro años de experiencia en atención prehospitalaria y múltiples intervenciones de rescate en su trayectoria. “Durante estos años he enfrentado emergencias críticas, varias quedarán marcadas en mi memoria para siempre”, relató.

Clímaco también se refirió a las exigencias del voluntariado. “Una característica principal de un socorrista es mantener la calma y trabajar con rapidez. El trabajo debe ser eficaz: un simple vendaje puede salvar muchas vidas”, explicó.

La joven rescatista aseguró que la mayor gratificación de formar parte de Comandos de Salvamento es poder salvar vidas gracias a la respuesta inmediata.

“Todo es un proceso. Como rescatista, cada día aprendes algo nuevo y siempre vuelves a sentir nervios como en tu primera emergencia. Lo que más nos llena de orgullo es ver que hicimos un buen trabajo y logramos salvar una vida”, subrayó.

Al desfile se unieron la banda de paz del Centro Educativo Albert Camus, la banda del distrito de Sacacoyo y el grupo de gimnasia artística del Instituto Nacional de Santa Ana, quienes pusieron ritmo y color a la jornada.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...