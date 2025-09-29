Hay que levantar la vista al cielo, como lo hacían nuestros ancestros

Compartir

Por: Iván Escobar

«El cielo como texto sagrado» se denominó la jornada de astronomía cultural que tuvo lugar en San Salvador entre el 22 y 25 de septiembre de 2025, en la cual participaron docentes universitarios de Honduras y El Salvador.

La Universidad de El Salvador (UES) fue la sede de esta jornada que es el resultado de un trabajo de más de una década que viene impulsando la Escuela de Arte y Cultura de la Facultad de Ciencias y Humanidades de la UES, en coordinación con el Departamento de Arqueoastronomía y Astronomía cultural de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), explicó el catedrático salvadoreño Álvaro Sermeño, parte del equipo organizador.

La jornada permitió a estudiantes universitarios asistir a las ponencias ofrecidas por los catedráticos hondureños César Rodríguez y Nohemy Rivera, quienes impartieron los temas: «Astronomía cultural, el cielo de nuestros antepasados y generaciones presentes», «Astronomía en la ciudad, arte, cultura y arquitectura con fines astronómicos», «la astronomía en el arte rupestre para el patrimonio cultural de Honduras»; y el maestro Sermeño cerró con la ponencia «el mito astronómico a través de los sitios arqueológicos».

En esta última ponencia de la jornada, Sermeño destacó, en un recorrido en diversos espacios cómo el mito está presente en la cosmovisión y desarrollo de nuestras poblaciones indígenas. «Es una compilación de las visitas realizadas a los sitios que tienen petrograbados, en Igualtepec, la lago de Güija, y en la zona oriental Intipucá, Chirilagua, entre San Miguel y La Unión, precisó.

Tanto Sermeño como Rodríguez coinciden en que en la actualidad se ha dejado de ver el cielo. «Es importante ver los cuerpos celestes, por ejemplo ver el nixtamalero…para el agricultor, el campesino, el indígena era importante, por ejemplo el Equinoccio de Otoño nos dice que hay que recoger la cosecha, y prepararnos para la época seca que viene…y se renueva el 3 de mayo con las primeras lluvias», comentó Sermeño.

Añadió que también por esta época comienzan a verse los azacuanes que traen el anuncio que las lluvias se van, y seis meses después vuelven para anunciar el retorno del invierno. «son nuestros mensajeros», dice Sermeño.

«La idea es levantar la vista al cielo… casualmente nosotros estamos viendo el mismo cielo que miraron las culturas antiguas, nuestros antepasados» añadió Rodríguez.

Los catedráticos hondureños y salvadoreños visitaron en esta jornada los sitios sagrados de Cihuatán, San Andrés, y compararon los avistamientos que se hacen del cielo en Copán, Honduras como parte de los procesos de estudio.

Entre el 13 y 18 de octubre de este año, en Copán, se realizará un encuentro de especialistas y lectores de los astros, indicó Rodríguez, y espera que sea uno de los grandes eventos de Arqueoastronomía y astronomía cultural.

Por lo cual invitó a estudiantes salvadoreños a integrarse a estos eventos, así como a ser parte de la nueva carrera que impulsa la UNAH para 2026, Astronomía cultural. Ambos catedráticos aseguraron que es un proyecto académico pionero, y que ponen a ambos países en sintonía con la cooperación y el estudio en común de temas vinculados a nuestras culturas, así como para el rescatar las tradiciones y ancestralidades.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...