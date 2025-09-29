Cristosal recuerda el cumpleaños 48 de Ruth López marcado por su encarcelamiento

Compartir

La organización defensora de derechos humanos Cristosal felicitó a Ruth López, jefa de la Unidad de Anticorrupción y Justicia de la institución, por su cumpleaños número 48, mientras continúa detenida por su activismo. Cristosal es la principal organización en El Salvador dedicada a la defensa de los derechos humanos.

En su mensaje, la organización destacó: «La decencia también se celebra, y hoy lleva tu nombre. ¡Feliz cumpleaños, Ruth! Hay cumpleaños que no se celebran con pasteles, velas y canciones, sino con memoria, gratitud y esperanza. Hoy celebramos la vida de Ruth López, una mujer que ha marcado la historia reciente de El Salvador y que ha sembrado semillas de valentía que seguirán floreciendo en cada generación en Centroamérica y más allá.»

La abogada Ruth López permanece detenida desde hace 133 días, acusada de supuestamente haber colaborado con el exmagistrado y presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Eugenio Chicas, en la supuesta sustracción de fondos públicos. Sin embargo, organismos nacionales e internacionales han señalado inconsistencias en el caso y consideran que su detención provisional constituye un intento de silenciar su labor como defensora de derechos humanos.

En agosto de 2025, la American Bar Association le otorgó su Premio Internacional de Derechos Humanos, y recientemente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó al Estado el fin inmediato de su incomunicación y la revisión de su prisión preventiva.

La CIDH otorgó medidas cautelares para proteger a López, privada de su libertad de manera arbitraria desde el 18 de mayo de 2025 en El Salvador.

El organismo internacional señaló que la situación de la defensora se ha agravado: pasó de ser objeto de seguimiento y vigilancia de agentes estatales a ser detenida y trasladada al Centro Penitenciario para Mujeres, Granja de Izalco.

Además, Amnistía Internacional la declaró presa de conciencia, reconociendo que su labor como defensora de derechos humanos es legítima y necesaria. «Estos reconocimientos reafirman lo que quienes la conocemos ya sabemos: que Ruth es una mujer firme, valiente y comprometida. Y al mismo tiempo, cercana, sencilla, capaz de reír, abrazar y acompañar con la misma fuerza con la que defiende lo que cree», señaló la organización.

Cristosal hizo un llamado urgente al Estado salvadoreño para “el cese inmediato de la situación de incomunicación prolongada” y subrayó que no existen elementos que justifiquen esta medida para la investigación de los hechos imputados a López. La organización advirtió que tal condición supone un trato cruel e inhumano y destacó el riesgo que su aislamiento representa para su salud y para la participación cívica, cuya limitación “trae como consecuencia el silenciamiento de una voz crítica al actuar estatal en un contexto de cierre del espacio cívico, donde las fuentes de información resultan limitadas.”

«Su vida es un recordatorio de que el coraje y la ternura pueden coexistir, que la firmeza puede ir de la mano con la empatía, y que defender a las personas nunca es un sacrificio aislado, sino un acto profundo de amor por la vida», continúa la carta.

«A veces, cuando se habla de personas como Ruth, se corre el riesgo de verlas solo como símbolos. Pero Ruth es, antes que todo, una mujer cercana y profundamente humana. Es madre, docente, abogada y para nosotros una amiga. Es alguien que sabe reír con ganas, que disfruta de lo sencillo y que nunca perdió la capacidad de mirar de frente, incluso en los momentos más difíciles. Esa humanidad es la que da fuerza a su camino.»

«Ruth ha construido su trayectoria con coherencia y rigor. Su experiencia en derecho constitucional, electoral y de transparencia dejó huellas reconocidas en el país, y en Cristosal ha acompañado procesos claves para exigir justicia y responsabilidad pública. Más allá de los espacios en los que ha trabajado, lo que ha mostrado siempre es la misma convicción: que la gente merece vivir en un país mejor, donde sus derechos sean respetados y su voz escuchada.»

«Hoy, en su cumpleaños #48, celebramos su capacidad de resistir en medio de la adversidad, su determinación de alzar la voz cuando otros callan, y su fuerza para sostener lo que considera justo.»

«Celebrar a Ruth es más que felicitarla: es también asumir un compromiso. El compromiso de no callar frente a las injusticias, de recordar que cada gesto honesto tiene valor, y de mantener viva la llama de su ejemplo.»

«Hoy se siente tristeza por lo que ha tenido que enfrentar, pero también orgullo. Orgullo de que exista una mujer como ella en El Salvador: firme y humana a la vez. Y aunque los contextos cambian, lo que no cambia es la certeza de que Ruth sigue siendo luz. Una luz que inspira, incomoda a quienes temen la verdad y anima a quienes creen en un futuro diferente».

«Hoy celebramos a Ruth López con gratitud y cariño. Que este cumpleaños sea recordado no solo como una fecha, sino como una invitación a vivir con valentía y esperanza», concluyó Cristosal.

