Barcelona sube a lo más alto de la Liga Española de fútbol

Barcelona/Prensa Latina

El Barcelona derrotó este domingo 2-1 a la Real Sociedad como anfitrión en el Estadio Olímpico Luís Companys y se encaramó en lo más alto de la Liga Española de fútbol, después de jugadas siete jornadas.

La selección culé, bajo las riendas del alemán Hansi Flick, logró su sexta victoria con un empate para sumar 19 puntos y sobrepasar en uno a sus archirrivales del Real Madrid y en tres al Villarreal.

Los visitantes comenzaron delante en el marcador por una diana de Álvaro Odriozola en el minuto 31, gracias a una asistencia de Ander Barrenetxea, pero antes del descanso Julés Koundé aprovechó un pase de Marcus Rashford e igualó las acciones.

La definición llegó en el 59 por intermedio de Robert Lewandowski, quien con un testarazo, tras una asistencia del bisoño Lamine Yamal, le dió la ventaja definitiva a los azulgranas, vigentes campeones de liga, de la Copa del Rey y de la Supercopa de España.

Este domingo Sevilla venció 1-0 al Rayo Vallecano y Elche 2-1 al Celta de Vigo. Más tarde chocarán el Real Betis y el Osasuna.

