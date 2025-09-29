Los elefantes embisten a los toros

Compartir

Redacción deportes

@DiarioCoLatino

Los paquidermos del Alianza no solo alcanzaron la cima de la tabla de posiciones, sino que desplazaron a los toros del Luis Ángel Firpo del primer lugar con goleada. Sin dudas era el partido más esperado de la décima cuarta fecha, pues era el encuentre entre los dos equipos empatados a 30 puntos, y disputar el primer lugar.

Seguramente, la goleada al Firpo, el equipo más regular en lo que va del torneo del Apertura 2025, nadie la esperaba, sin embargo, sucedió, gracias, publicó la prensa especializada que “el profesor Corti supo colocar las piezas en su lugar y no permitió que Marvin Solano, timonel de los toros, descifrara la estrategia”.

Los goleadores del Alianza fueron Noel Rivera, Jonathan Jiménez, un doblete de Michel Mercado, y uno de Emerson Mauricio.

Con la goleada, Alianza le opacó la celebración del 102 aniversario de fundación de Luis Ángel Firpo, el 21 de septiembre de 1923, un equipado mimado no solo por los usulutecos, sino en la zona oriental, y ahora, con la migración interna, hasta de en la capital.

Estos fueron los resultados:

Alianza 5 Luis Ángel Firpo 0

Isidro Metapán 3 Municipal Limeño 2

Club Deportivo Platense 1 Zacatecoluca 1

CD Fas 3 Fuerte San Francisco 0

Tabla de posiciones

1. Alianza 33 puntos

2. Luis Ángel Firpo 30 puntos

3. Club Deportivo FAS 30

4. Isidro Metapán 24

5. CD Cacahuatique 19

6. Municpal Limeño 17

7. Platense 17

8. Águila 14

9. Inter FA. 11

10. Fuerte San Francisco 10

11. Zacatecoluca FC. 9

12. Hércules 8

Me gusta esto: Me gusta Cargando...