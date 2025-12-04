Mueren esposos en trágico accidente en carretera panamericana

Compartir

Rosario Rivas

Redacción Nacionales

Una pareja fallecida fue el resultado de un trágico percance vial registrado la madrugada de este miércoles, en la carretera que de Santa Ana conduce hacia San Salvador, en las cercanías de la Zona Franca American Park, en Ciudad Arce.

La pareja viajaba en un vehículo particular. La causa del accidente se desconoce, solo se conoció que el conductor habría perdido el control y se estrelló contra un árbol.

Las investigaciones determinarán que pasó en realidad, pues solo se sabe que el conductor se salió de la vía y se estrelló violentamente contra el árbol.

Debido al impacto ambos perdieron la vida de manera inmediata.

Al lugar llegaron equipos de emergencia, cuerpos de socorro como Cruz Verde, entre otros, pero solo pudieron confirmar el fallecimiento de la pareja, que quedó atrapada entre los hierros del carro.

Los rescatistas de Cruz Verde El Congo y Cruz Verde Zapotitan recuperaron los cadáveres junto a otro cuerpo de socorro empleando equipo hidráulico.

Accidente en Los Chorros

Un aparatoso accidente de tránsito, ocurrido durante la noche del martes, ocasionó un fuerte congestionamiento vehicular la madrugada de este miércoles en la carretera Panamericana, a la altura de Los Chorros.

Según se conoció, el accidente habría ocurrido

la medianoche del martes, cuando un vehículo tipo sedán impactó contra una estructura metálica que iba en un vehículo de carga.

La información se dio a conocer en redes sociales y también fue divulgado por Telenoticias Megavisión por medio de su cuenta de X.

De manera extraoficial se conoció que una de las víctimas quedó atrapada en los hierros retorcidos del vehículo, requiriéndose el uso de equipo especializado para su liberación.

La persona lesionada fue estabilizada y trasladada de urgencia al hospital San Rafael de Santa Tecla.

