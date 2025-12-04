Cooperativas de comercio justo fundamentales en el desarrollo sostenible

Compartir

Un estudio que resalta el papel fundamental de las cooperativas de comercio justo en el desarrollo económico, social y ambiental de sus comunidades fue presentado por la Coordinadora Latinoamericana y del Caribe de Pequeños Productores y Trabajadores de Comercio Justo (CLAC) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

Ximena Olmos, consultora de CEPAL y quien elaboró el estudio, dijo que este recoge la experiencia de cuatro cooperativas con más de 30 años de trayectoria en la región y establece que el sistema cooperativo sigue siendo relevante para contribuir al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), especialmente en la producción y cultivo de alimentos.

Además, Olmos señaló que uno de los principales desafíos de estas cooperativas es alcanzar la sostenibilidad económica y financiera, ya que suelen enfrentar altibajos durante los ciclos de cosecha. Por ello, se busca asegurar el financiamiento necesario para su subsistencia y la de sus comunidades.

La directora ejecutiva de CLAC, Xiomara Paredes, afirmó que estas cooperativas operan bajo el modelo de comercio justo, centrado en las personas, donde además de mantener la productividad económica se promueve un entorno social que mejora la calidad de vida comunitaria.

Durante la presentación del estudio varias cooperativas nacionales compartieron sus experiencias con esta modalidad de cultivo, destacando aprendizajes para aumentar su productividad y superar desafíos como el cambio climático y las dificultades económicas.

