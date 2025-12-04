Nayib Bukele alquila último piso de Plaza Presidente para oficina presidencial

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El analista político, Miguel Fortín Magaña, consideró como un gasto oneroso del gobierno alquilar el último piso de la Plaza Presidente, que Nayib Bukele lo ha convertido en su oficina presidencial.

“La persona que está en la presidencia utiliza todo el último piso de la Plaza Presidente, es la oficina privada, ni siquiera usa la Casa Presidencial que es para eso, porque él vive en Residencial Los Sueños y está queriendo hacer un palacio en ese lugar”, indicó durante el espacio Encuentro con Julio Villagrán.

Fortín Magaña denunció también que el ordenamiento del Centro Histórico es una fachada, la mitad del presupuesto del Ministerio de Cultura es para la Biblioteca Nacional (BINAES), el cual es un centro comercial lleno de luces, donde no hay interés de análisis, investigación de ciencia o el uso de los recursos de investigación.

No se sabe quiénes son los dueños actuales de los edificios alrededor de la biblioteca en el Centro de San Salvador.

El gobierno trata de esconder con luces el país real.

“En San Salvador no es Mario Duran quien manda, se hace lo que diga el inquilino de Casa Presidencial, el alcalde hace lo que le ordenan; la gente no protesta por miedo, no porque está de acuerdo con todo, por qué en un país democrático se tiene miedo de hablar contra el presidente”, sostuvo.

Según el analista político, lo primero que hizo el gobierno para bajar las cifras de muertos fue la forma de contabilizarlo, como por ejemplo, quienes murieron en un enfrentamiento contra la Policía Nacional Civil (PNC) no eran considerados muertos en El Salvador, pero siempre eran homicidios dijo.

Elecciones

Fortín Magaña recalcó que el país está en el fin de una era de democracia, todavía existe, pero está en “jaque”, en muchos países ya no hay porque los mismos políticos se declaran no demócratas.

Agregó que el gobierno de Nayib Bukele adelantó las elecciones, porque en noviembre de 2027 caerá en impago y no podrá pagar los millones que ha prestado.

Hoy por hoy no existe posibilidad de que las elecciones sean legítimas, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) no hace nada porque no hay elecciones reales.

“Va a legitimar su condición de que el pueblo lo eligió, pero el pueblo no lo eligió, este conjunto de malos salvadoreños está proclamándose diputados a pesar de que perdieron sus derechos ciudadanos, porque la Constitución es clara, cualquiera que haga apología de estos vicios inconstitucionales, pierden sus derechos ciudadanos”, externó.

A la vez, destacó que uno de cada cuatro salvadoreños se quiere ir del país, pero si El Salvador es el más seguro del mundo tal como dice el gobierno, por qué una cuarta parte de la población se quiere ir, eso se llama fracaso gubernamental que se comprueba con los peores índices de crecimiento económico.

