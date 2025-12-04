«Este gobierno no quiere gente organizada, quiere gente obediente»: Claudia Ortiz

Compartir

«Las comunidades organizadas han detenido cosas complicadas, la gente organizada ha logrado detener rellenos sanitarios, ha logrado detener plantas de transferencia, ha logrado cosas importantes».

La diputada de VAMOS, Claudia Ortiz, hizo un llamado a los líderes comunitarios a que estén atentos ante la aprobación de las reformas al Código Municipal y la Ley de Registro de Personas Jurídicas para que las ADESCOS sean regulados por el CNR, ya que esto, según la legisladora quitaría control en los territorios.

La legisladora presentó ante los medios de comunicación noticias de comunidades que han defendido su territorio. «Las comunidades organizadas han detenido cosas complicadas, la gente organizada ha logrado detener rellenos sanitarios, ha logrado detener plantas de transferencia, ha logrado cosas importantes», dijo.

A juicio de la diputada de oposición, el Gobierno no quiere que la gente se organice, «estas reformas van a generar más dificultades para que la gente se organice en ADESCOS, pero además implica mantener a las ADESCOS vigiladas y que tengan que incurrir en más costos de traslado, más burocracia y en instituciones que no están cercanas, que no son la municipalidad, para poder ejercer el derecho fundamental que es de asociarse libremente para asuntos lícitos y qué es más lícito y qué es más importante que defender el lugar a donde vive en su comunidad», planteó la legisladora.

Claudia Ortiz comentó que el Gobierno «no quiere que la gente les presente problemas; las alcaldías municipales brillan por su ausencia en las comunidades, ellos (Gobierno), solo quieren que la gente los venere, quieren que la gente esté callada y que la gente no les exija lo que les corresponde por obligación», enfatizó en referencia a la construcción de obras en las comunidades, como calles, puentes, escuelas, clínicas, etc.

«Las alcaldías brillan por su ausencia y hoy resulta que les van a imponer a la gente más cargas para poder seguir resolviendo los problemas que debería estar resolviendo la comunidad», ya que las asociaciones comunales realiza rifas para recoger fondos y arreglar las calles en mal estado, una competencia del Gobierno.

«La gente tiene que hacer rifas también para poder poner la luminaria, la gente se tiene que organizar para que la municipalidad les resuelva, pero no les resuelve. Entonces, todos estos casos que son sumamente importantes, que han estado documentados por los diferentes medios de comunicación, son algunos ejemplos de lo que la gente organizada puede hacer. Este gobierno no quiere gente organizada, quiere gente obediente, que le diga a todo, amén, pero la gente ya se dio cuenta, que no les resuelven y además quieren limitarle su libertad», enfatizó.

Aunque la Comisión de Legislación y Gobierno dictaminó a favor de las reformas, en la sesión plenaria de este martes no se incluyó en la agenda.

