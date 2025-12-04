Israel asesinó a 257 trabajadores de la prensa en Gaza

Ramala/Prensa Latina

El Ejército israelí asesinó a 257 trabajadores de la prensa desde el inicio de su agresión contra la Franja de Gaza, el 7 de octubre de 2023, denunció la Oficina de Prensa del Gobierno del territorio.

En un comunicado, la institución precisó ayer que el último incidente ocurrió el martes, cuando falleció en un ataque de un dron el fotorreportero Mahmoud Wadi mientras filmaba las consecuencias de la destrucción en la sureña ciudad de Khan Younis.

En esa incursión también resultó herido el periodista Muhammad Abdul Fattah Aslih, hermano del también comunicador Hassan Aslih, asesinado por Israel.

La Oficina condenó los ataques contra el sector y llamó a la Federación Internacional de Periodistas, a la Federación de Periodistas Árabes y a otros organismos similares a actuar ante tales crímenes.

Consideramos a Israel, a la administración estadounidense y a los países implicados en el genocidio, como el Reino Unido, Alemania y Francia, plenamente responsables de tales violaciones.

Es necesario ejercer una presión firme y efectiva para detener el genocidio, proteger a los profesionales de los medios en la Franja de Gaza y detener su asesinato, recalcó.

La Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura otorgó, en 2024, el Premio Guillermo Cano a los periodistas palestinos que cubren el conflicto como reconocimiento a su labor.

El Consejo Nacional Palestino acusó el pasado mes a Israel de convertir a los periodistas en los territorios ocupados en un objetivo directo de sus ataques con el objetivo de silenciar la verdad y ocultar sus crímenes.

También criticó la negativa de ese país de permitir la entrada a Gaza de la prensa internacional tras la entrada en vigor de un alto el fuego, el 10 de octubre último.

Tales acciones constituyen una flagrante violación de las normas internacionales, incluido el derecho a la libertad de opinión y de expresión y de acceso a la información, subrayó.

