Cruce de sables en debate de candidatos presidenciales chilenos

Compartir

Santiago de Chile/Prensa Latina

En un ambiente tenso, con acusaciones mutuas, los candidatos a la presidencia de Chile protagonizaron un debate por la radio, en el cual mostraron sus diferentes posiciones sobre temas nacionales y regionales.

En el primer punto abordado, el campamento irregular de San Antonio, el abanderado de la ultraderecha, José Antonio Kast, abogó por cumplir el fallo judicial y expulsar de allí a miles de familias asentadas.

En cambio, la representante de la izquierda, el progresismo y la Democracia Cristiana, Jeannette Jara, respaldó la decisión del Gobierno de expropiar 100 de las 215 hectáreas para buscar una solución habitacional, luego de que los dueños duplicaran el precio del terreno.

En el primer punto abordado, el campamento irregular de San Antonio, el abanderado de la ultraderecha, José Antonio Kast, abogó por cumplir el fallo judicial y expulsar de allí a miles de familias asentadas.

En cambio, la representante de la izquierda, el progresismo y la Democracia Cristiana, Jeannette Jara, respaldó la decisión del Gobierno de expropiar 100 de las 215 hectáreas para buscar una solución habitacional, luego de que los dueños duplicaran el precio del terreno.

Jara dijo que no regularizaría a los indocumentados, pero sí los empadronaría para saber quiénes son, si trabajan acá o tienen antecedentes penales; al tiempo que calificó de inviable la propuesta de su rival de expulsar a todos los migrantes. Sobre un eventual proyecto de eutanasia, Kast dejó entrever que lo vetaría, mientras que Jara señaló que lo promulgaría y defendió el derecho de las personas a decidir en condiciones de salud terminales. El debate, extendido por más de dos horas y media, fue organizado por la Asociación de Radiodifusores de Chile (Archi), y es el penúltimo en el que participarán los candidatos antes de las elecciones del 14 de diciembre. Interrogados sobre el anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de lanzar una intervención militar contra Venezuela, el candidato del Partido Republicano la avaló al declarar que: “Le respondo con la frase de nuestro escudo: Por la razón o por la fuerza”.

A la consulta de si una agresión norteamericana para el fin de un Gobierno le trae malos recuerdos a Chile, en alusión al golpe de Estado contra la administración de Salvador Allende, el también exdiputado no respondió.

Jara, por su parte, declaró que la solución propuesta por Trump le parece incorrecta, viola el derecho internacional y no va a amparar la invasión de otro país.

El abanderado de la extrema derecha acusó a su rival de ser la continuidad del gobierno; mientras que la aspirante del progresismo responsabilizó a su oponente de lanzar muchas consignas y críticas, sin presentar propuestas concretas.

En torno a las declaraciones de sectores de la ultraderecha de un posible estallido social o cuartelazo si ganaban la presidencia, Jara respondió que “los únicos que han hecho un golpe de Estado son los sectores civiles y militares ligados a la derecha”. Respecto a la posibilidad de un indulto a violadores de los derechos humanos como Miguel Krassnoff, condenado a más de mil años por delitos de lesa humanidad, Kast evitó responder, aunque públicamente ha estado a favor de liberar a los mayores de 70 años con una enfermedad terminal.

Jara fue categórica al responder que los que cometieron crímenes de lesa humanidad como Krassnoff no merecen misericordia. El próximo debate tendrá lugar el 9 de diciembre, cinco días antes de la contienda electoral.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...