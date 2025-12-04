Remesas acrecentadas de inmigrantes salvadoreños

Compartir

César Ramírez

@caralvasalvador

El envío de remesas “acrecentadas” de los inmigrantes irregulares a sus países nativos es una respuesta a la política antinmigrante de la Administración de Donald Trump; puesto que cualquier nación puede ser sancionada con la prohibición de esas “partidas” de Estados Unidos, como el caso de Cuba el 31 de enero de 20251; en paralelo a esas política se anuncia el impuesto a envíos económicos aprobado por el Congreso a partir del 1 de enero de 2026, en el caso de El Salvador significa $30.1 millones; en ese escenario adverso los inmigrantes optan por acrecentar sus remesas probablemente para asegurar un soporte en caso de su deportación.

Durante este año la administración Trump impulsó el programa de autodeportación, sus términos se pueden encontrar en https://www.ice.gov/es/ autodeportacion el concepto es: “Si se encuentra ilegalmente en EE.UU puede partir en cualquier momento. No tiene que esperar a que agentes del ICE lo encuentre, arresten, detengan y remuevan. Puede planificar y organizar sus asuntos”… esta condición provoca incertidumbre en miles o millones de inmigrantes que se encuentran en condición irregular en territorio estadounidense, este parece ser el motivo por el cual muchos trabajadores recurren a “envíos precautorios de remesas” 2…

El acumulado de remesas: ingresos mensuales en remesas familiares en millones de US$, Banco Central de Reserva3

2020 10 4758,9

2021 10 6192,28

2022 10 6418,15

2023 10 6816,93

2024 10 6940,64

2025 10 8206,38

Es notable el aumento de remesas en los envíos de los inmigrantes, puesto que ellos viven esa constante amenaza de la deportación.

Oportunidad perdida

Una defensa activa para los inmigrantes debió ser ejercida en la reunión de Nayib Bukele con el Secretario de Estado Marco Rubio en febrero 2025, pero no se mencionó un trato preferencial para ellos, ahora la exposición de miles de salvadoreños con estatus irregular tiene por realidad su deportación.

Informe del Banco Central de Reserva: aporte de Remesas al PIB

2020 25.08%

2021 26.02%

2022 24.57%

2023 23.95%

2024 23.98%

2025 27.67%

Existe un cambio cultural de los salvadoreños que envían remesas, ahora optan por medios tradicionales en lugar de las billeteras digitales, estudios de técnicos indican una caída de 64%4.

Mientras agencias internacionales financieras como EMFI5 señalan que “las remesas no bastan para aumentar la economía” puesto que durante décadas los envíos son utilizados para apoyo de las familias locales, usualmente en el rubro de alimentación y consumo, además el promedio de remesas mensual es entre $284.1 y $322.6.

Se debe tener en cuenta que los inmigrantes no tienen derecho a pensión local, ni seguro social, sus derechos laborales al ser deportados son vulnerados por otra nación, no son delincuentes; debería existir un cambio de residencia ordenado, permitiéndoles un costo de instalación, traslado de bienes, ahorros etc. permitir la reunificación familiar, pero en estos tiempos no existe nada de eso.

Es un buen momento para preparar la defensa del TPS, es tiempo de acelerar una defensa jurídica en Estados Unidos para miles de salvadoreños que podrían cambiar su estatus migratorio y legalizar su residencia, de lo contrario basta observar la realidad de otras naciones que han perdido el TPS, asilo y refugio. amazon.com/author/csarcaralv

