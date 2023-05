Muere a los 83 años la leyenda del Rock ‘n’ Roll Tina Turner

Sputnik

La cantante y actriz Tina Turner, conocida como la ‘Reina del Rock ‘n’ Roll’, falleció a los 83 años en su casa de Küsnacht, Suiza, luego de padecer una larga enfermedad.

«Es con enorme tristeza que anunciamos la muerte de Tina Turner. Con su música y su pasión sin límites por la vida, cautivó a millones de fans alrededor del mundo e inspiró a las estrellas del mañana», informó la cuenta oficial de la cantante.

Turner, cuyo nombre real era Anna Mae Bullock, inició su carrera en la década de 1950, en plena convulsión del Rock ‘n’ Roll. Considerada una de las artistas más grandes de todos los tiempos, es reconocida por éxitos como What’s Love Got to Do With It y The Best.

Su infancia en Nutbush, Estados Unidos, estuvo marcada por la pobreza. Sin embargo, a los ocho años ingresó al coro de la iglesia, en donde llamó la atención por su voz potente y prodigiosa.

A los 17 años, cuando trabajaba como auxiliar de enfermería, conoció a Ike Turner, pionero del Rock ‘n’ Roll, quien no demoró en contratarla como vocalista para su banda Kings of Rhythm.

En 1962, los artistas contrajeron matrimonio en Tijuana. Uno de sus grandes éxitos fue su versión de Proud Mary.

En 1978, luego de años de padecer violencia de género por parte de su marido, Tina Turner se divorció. En ese entonces, la cantante encontró algo de paz en los cánticos budistas, aunque carecía de dinero y hogar.

En ese entonces, la artista se dedicaba a cantar en cabarets de Las Vegas, en donde conoció al productor y manager Roger Davis, gracias a quien su carrera como solista despegó con Private Dancer y What’s Love Got to Do With, cuando la artista contaba 45 años de edad.

Entre sus álbumes más emblemáticos destacan Break Every Rule y Foreign Affair.

Fue galardonada con ocho premios Grammy, que otorga la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos.

En 2018, sufrió uno de los golpes más duros, cuando su primogénito, Craig, se suicidó a los 59 años. «Mi momento más triste como madre (…). Tenía 59 años cuando murió tan trágicamente, pero siempre será mi bebé», escribió la cantante en su cuenta de Twitter después de arrojar las cenizas de su hijo en la costa de California.

La también actriz se retiró de los escenarios en 2009, tras el tour Tina! 50th Anniversary. Su razón: estaba cansada de cantar y de hacer a todo el mundo feliz. «No he hecho otra cosa en mi vida», dijo en una entrevista.