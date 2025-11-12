MOVIR pide a CSJ declarar inconstitucional régimen de excepción

Compartir

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

El Movimiento de Víctimas del Régimen (MOVIR) pidió este martes, a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declare inconstitucional el decreto que impone el régimen de excepción en todo el territorio nacional, ya que, a juicio de este movimiento, “ya no tiene razón de existir y violenta los DDHH” de personas sin vinculaciones con pandillas.

Samuel Ramírez, uno de los voceros de este movimiento expresó: “Creemos que las razones son obvias y sobran. El régimen ya no tiene ninguna razón de ser, porque el objetivo por el cual fue creado, fue para combatir a las pandillas. Ahora el presidente (Nayib Bukele) dice ´cero homicidios´, y que El Salvador ´es el país más seguro´. Entonces, ¿por qué seguir con un régimen de excepción?”.

Es de recordar que, a finales marzo de 2022, el Ejecutivo solicitó a la Asamblea Legislativa aprobar un régimen de excepción, ya que en ese momento hubo un repunte en los homicidios en todo el territorio; es entonces que el GOES decidió poner en marcha esta herramienta para “combatir frontalmente a las pandillas”; pero a su paso, se llevaron miles de personas que nada tenían que ver con pandillas.

Tal es el caso de Martín Alfonso Vásquez, quien fue detenido en agosto de 2022, en San Martín, San Salvador Este. Su madre, Blanca Estela Gutiérrez Mejía fue una de las que marchó desde la Plaza José Martí hasta la Corte Suprema de Justicia para pedir la liberación de su hijo, a quien catalogó como una persona trabajadora y sin vinculaciones con pandillas.

Al inicio del régimen de excepción Blanca Estela creyó que todos los que se detenían y se publicaban en redes sociales eran delincuentes, hasta que le tocó la detención arbitraria de su hijo.

“Yo también era una persona que decía -cuánta gente delincuente se están agarrando-. Pero nunca jamás en la vida pensé que a mí me iba a llegar también, que se llevaran un hijo mío sin ser culpable, como miles. Unos que ya murieron, otros que están vivos, otros no sabemos si estarán vivos o muertos”, lamentó la madre.

Alfonso Vásquez construía casas mientras fue detenido; a la madre, los agentes policiales le dijeron que estaría en prisión “solo seis meses en investigación”.

“Incluso, me visitaron y me dijeron, señora, seis meses va su hijo por investigación, no se preocupe, él va a salir. Hasta ahora, mi hijo lleva tres años con tres meses cumplidos y la verdad de las cosas es que no sabemos nada de él”, expresó la madre.

El joven no tenía vínculos con pandillas, por ello, la madre lo defiende “a capa y espada”, según alzó la voz frente a la Corte Suprema la mañana de este martes. “Ante Dios y por eso doy mi cara; aquí y donde quiera. Yo no tengo que esconder mi persona, ni esconder la personalidad de mi hijo porque él no tenía ningún vínculo con los pandilleros”.

La madre relató que, incluso, el joven le rogó al agente policial que no lo llevara: “le dijo al señor agente delante de mí cuando yo iba a verlos -señor agente, no me lleve, tengo a mi hijo por quien trabajar-, no le hizo caso”.

“Yo fui cayendo poco a poco cómo es que estaban las cosas. Solo hacían el montón para decir -a tantos miles de pandilleros-, cuando no era así. Incluso, cuando a mi hijo lo detuvieron en la delegación, (la PNC) hacia grupitos de 10 a 15 personas para tomarles la foto para subirlo a las redes sociales y decir, ´todos estos son pandilleros´, cuando no es así”, relató la madre del joven.

Alfonso Vásquez cuenta con dos órdenes de libertad, pero Centros Penales se ha negado a hacerla efectiva.

Por estos casos y porque siguen sucediendo, es que MOVIR decidió presentar nuevamente el recurso de inconstitucionalidad. “Un régimen de excepción solo es para un país en un conflicto permanente. Entonces, creo que el presidente no es coherente en ese sentido”, destacó Samuel Ramírez.

Esta es la segunda demanda de inconstitucionalidad que MOVIR presenta. La primera fue en agosto de este año; pero no obtuvo respuesta por parte de la Corte. “Ya se venció el plazo, tiene dos meses la corte para dar respuesta, y no nos la ha dado. Ahora vamos a pedir respuesta del recurso anterior, pero como el régimen cada mes es diferente. Ahorita vamos a pedir la inconstitucionalidad a la prórroga de noviembre”.

Samuel Ramírez pudo entregar la correspondencia en la Sala, por lo que espera una respuesta de la entidad judicial.

