«Nos estamos quedando sin camino en el cine»: Jim Sheridan, cineasta irlandés 

Saúl Martínez

Corresponsal

@DiarioCoLatino

Con la proyección de su más reciene película «Re-creation», en Festival de Cine Europeo, Jim Sheridan, actor y director irlandés de 76 años de edad, fue claro en asegura en conferencia de prensa que «nos estamos quedando sin camino en el cine». Sheridan, quien tiene una trayectoria cinematográfica, que inició a su filmografía en 1989 con «Mi pie izquierdo», entre otras películas, le ha permitido recibir el miércoles 12 de noviembre, por parte del 22° Festival de Sevilla, el Giraldillo de Honor.

«El cine ha cambiado, antes teníamos 24 fotogramas, y ahí teníamos todo, el tiempo ha ido avanzando y el público quiere ver cosas inimaginables», argumentó.

Sheridan ha destacado que el festival sevillano logra proyectar las producciones en la gran pantalla; indica que la actualidad existe un montón de limitaciones, donde ya no se puede elegir.

Destacó que quienes hacen streaming logran que su público se estrese «ahora todas las películas, son retomadas, desde el mando (control) y desde un sofá o cama se les puede poner pausa a la película la veces que uno quiera, lo que ha hecho un cambio tan profundo y no es nada atractivo, «yo por lo general no retomo una película si le doy pausa».

Insiste que quienes se dedican a promover estás plataformas, es con la razón que no quieren que el público vaya al cine, específica que ya ni siquiera se obtienen estrellas en taquillas.

«Cada vez que veo efectos especiales no me los creo. Yo he estado con estos productores. Y ninguno ha dirigido una película en los últimos 10 años. La película refleja un sistema de creencias. He dejado de creer en Marvel, adónde vamos con este sistema de creencias», puntualizó.

Jim Sheridan asegura que las plataformas de estreaming»nos están cerrando espacio», es claro en decir que él no hace películas para que las pausen, reconoció que se deben escribir historias que ayuden a creer, puesto que en gran medida las historias también han ido cambiando.

El director, hizo énfasis en que no puede seguir siendo posible que el cine europeo no llegue al continente americano, «no es posible que solo se conozcan películas que hablen de la Casa Real, o para el caso las de Jame Bond, como «Licencia para matar».

