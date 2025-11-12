A 36 años FMLN rinde homenaje a los caídos en ofensiva Hasta El Tope

Compartir

“Hace 36 años y más, la opresión, la falta de espacio, falta de tierra, crecimiento económico, falta de salud y medicamentos, es la misma condición que ahora estamos viviendo con esta dictadura”

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La militancia y dirigencia del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) rindieron un homenaje en el monumento a los caídos del Cementerio la Bermeja, a quienes ofrendaron su vida durante la ofensiva del 11 de noviembre de 1989 “Hasta El Tope y Punto”, que cambió el rumbo del país.

El secretario general del FMLN, Manuel Flores, manifestó que este es un partido socialista y por eso se debe enrumbar al camino correcto hacia el futuro, comprometidos con los caídos en el conflicto armado, cuyo recuerdo perdura después de los años.

Flores reiteró que la lucha de hace 36 años era por la justicia y derrotar la dictadura militar, ese proceso llevó a la firma de los Acuerdos de Paz, de donde nació la PNC, que es la única encargada de la seguridad pública. También surgió la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), que ahora es una simple “caricatura vulgar”, además, nacieron instancias que le debían dar al pueblo seguridad jurídica.

“No entiendo a los traidores que se cambiaron de bando y cambiaron de chaleco, que traicionaron los principios y a sus camaradas, que abandonaron el esfuerzo por dinero, por poder y ahora muchos de ellos adquieren préstamos hasta medio millón para comprar un apartamento, eso se llama traición. La lucha no era para eso, no era para enriquecerse, ni para mejorar su condición de vida solitaria, era para mejorar la vida del pueblo”, afirmó.

Flores externó que quienes sobrevivieron a los ataques miserables de la derecha en aquellos tiempos, también están sobreviviendo a los ataques miserables de este gobierno como, persecución política, presos políticos, quieren callar a todo aquel que no está a favor de las políticas nefastas de este gobierno, privilegiando al pudiente y despreciando al pobre.

Bianca Ramos, representante de la juventud del FMLN, consideró necesario que la memoria histórica debe seguir viva y es responsabilidad también de las nuevas generaciones hacerlo, no se debe continuar con el discurso de la derecha “recalcitrante” quienes siempre pretenden envenenar los oídos del pueblo, cuando se refieren a esta fecha y mencionan tantas mentiras, cuando en realidad fue necesario tomar esa decisión para firmar los Acuerdos de Paz.

“En su momento esos hombres, mujeres, estudiantes, campesinos, obreros, dijeron vamos a salir del campo, nos vamos a la ciudad y no como una decisión arrebatada, sino una estrategia político-militar que dio paso en el país, a que la población tuviera una oportunidad de vivir dignamente y poner de rodillas a la oligarquía que se sintió amenazada, lo cual nunca había pasado”, expresó.

Sin embargo, ese momento de la ofensiva del 11 de noviembre de 1989 fue estratégico, aunque difícil, porque los campesinos no conocían la ciudad, y pese a eso toman las armas y se dirigen donde la oligarquía está protegida, sin conocer el terreno deciden poner de rodillas a la derecha, “hijos del imperialismo”.

“Hoy, después de décadas, les hablamos con la voz temblorosa de gratitud, ustedes nos enseñaron que no hay tiranía eterna, que la carnicería de un régimen puede ser vencida y que solo unidos podremos construir un futuro de progreso y dignidad, no lloramos este 11 de noviembre, lo honramos, porque aquel fuego no fue de muerte, fue de oportunidad, y los que en esos días cayeron siguen respirando esta tierra”, reiteró Ramos.

Para el FMLN, los 36 años de esa gesta ha sido el mayor reto organizativo del pueblo, y uno de los mayores logros colectivos de la sociedad salvadoreña, esos fusiles que continuaron en manos del ejército y defiende siempre a la clase poderosa no deben andar apuntando al pueblo y sin seguro, tienen que estar solo en manos de gente que está verdaderamente entrenada, pero para resguardar la patria.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...