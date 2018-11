Movimiento Social Demócrata respalda fórmula presidencial de izquierda

@DiarioCoLatino

Por ser una fórmula presidencial con “voluntad, energía y valentía para hacer las cosas bien” el Movimiento Político Social Demócrata (MPSD) manifestó su apoyo a Hugo Martínez y Karina Sosa, candidatos a la presidencia y vicepresidencia por el izquierdista Frente Farabundo Martí para Liberación Nacional (FMLN).

“Luego de prolongadas y profundas discusiones y consultas hemos reconocido y comunicamos nuestra total convicción al pueblo salvadoreño que el mejor candidato y la mejor opción para ser el próximo presidente de El Salvador es el ingeniero Hugo Martínez (…) el candidato que eligieron las bases”, expresó el secretario general del MPSD Jorge Meléndez. El aspirante a la presidencia agradeció el respaldo al directorio y a los miembros del MPSD con quienes, dijo, tienen un mismo rumbo. “Somos luchadores de la justicia en este país. No solo tenemos el corazón a la izquierda, somos de izquierda”, dijo.

Agregó que él y su compañera de fórmula, Karina Sosa, no son candidatos improvisados. “Nosotros nos hemos forjado en la lucha. Siempre me he mantenido como una persona de izquierda, luchando junto a nuestra gente. No somos candidatos que, por conveniencia, por caprichos personales, a veces ponen la vía a la izquierda, pero cruzan a la derecha”, manifestó en la firma de la alianza con el MPSD.

De cara a las elecciones del próximo 3 de febrero 2019, Martínez detalló que una de sus principales apuestas será trabajar por la clase más pobres de El Salvador.

“Nuestro compromiso fundamental es con la gente más pobre de nuestro país. Por ellos vamos a luchar juntos, ustedes y yo (…) La clase media y la empresa privada también formarán parte de las políticas a implementar en el quinquenio 2019-2024, le vamos a dar la libertad a los empresarios para que, respetando las leyes, salgan adelante”, dijo el presidenciable.

Como parte de su gira para conocer las necesidades del pueblo salvadoreño, el excanciller compartió con los pobladores de la ciudadela Guillermo Manuel Ungo, municipio de Suchitoto, quienes celebraron los 27 años de la repoblación de esa comunidad.

Martínez reconoció el papel fundamental que realizaron los y las habitantes de dicha ciudadela en el pasado conflicto de nuestro país y alentó a las nuevas generaciones a continuar con ese espíritu revolucionario para garantizar los cambios positivos en El Salvador.

“El país atraviesa un momento decisivo, por lo que les pido trabajar juntos en este proceso para la victoria en el 2019 y que trabajemos juntos para gobernar este país. Estamos en unos momentos muy importantes para el país, en los que se estarán definiendo la continuidad de los programas sociales y las garantías sociales que hemos logrado en estos años”, expresó a los lugareños.

El candidato del FMLN, junto a su compañera de fórmula, también compartió con el pueblo migueleño el Carnaval de San Miguel.

Además, este fin de semana fue conmemorado el Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres, oportunidad que aprovechó el exfuncionario para recalcar su compromiso para erradicar cualquier tipo de violencia contra este grupo poblacional, que representa más del 53 % de la ciudadanía.