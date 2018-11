“Todo el que conoce la verdad ha escuchado a Monseñor Romero”: sacerdote Ariel Cruz

Oscar López

“Monseñor Romero vino al mundo para ser testigo de la verdad. Ustedes que están sentados y yo que estoy predicando hemos nacido para ser testigos de la verdad, tenemos una gran tarea y una gran misión, ustedes están llenos de testimonios de tanta gente que entregó su vida y ha sido fortaleza de fe en las realidades que han vivido”, dijo Ariel Cruz, párroco de la parroquia San Francisco de Asís del municipio de Mejicanos, a los feligreses congregados en la cripta de Catedral Metropolitana.

Cruz dijo sentirse impresionado, ya que día con día se enriquece la santidad de Monseñor Romero, “con tanta sangre derramada por el Evangelio, por hacerlo realidad en nuestro mundo, en El Salvador hay gente que se enamoró del Evangelio y que ha querido hacerlo realidad en sus vidas”, comentó.

Asimismo, el sacerdote explicó a los feligreses congregados en la cripta de Catedral Metropolitana que el Reino de Dios no es parecido a los reinos terrenales. “Formamos parte del reinado de Dios, no de coronas o de cetros de poder, sino de compromiso”, dijo.

“Hermanos, no es tiempo de coronas de oro ni de cetros de poder, vean cómo nos va en este mundo, ya sea en países del primer mundo o países del tercer mundo, el tema del poder se ha convertido en algo poco creíble, tenemos que mostrar otro modo de vivir al estilo del Reino de Dios”, exhortó el sacerdote a los feligreses.

Cruz explicó que el compromiso con Jesús no es un “compromiso light” ya que si las circunstancias lo ameritan el seguir al Hijo de Dios es una responsabilidad extrema. “Si la Iglesia no se mete en problemas no está haciendo nada, porque si se mete no es para ahondarlos, sino para brindar luz a los problemas y que todo sea solucionado a la manera de Dios”, aseguró el religioso.

El sacerdote detalló que para vivir el Reino de Dios es importante seguir el ejemplo de Jesús y poner los ojos en el “hermano y en la realidad que está viviendo, porque quizás tú ya comiste, pero los demás ¿ya comieron?”.