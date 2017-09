MOP registra más de 100 casos de corrupción de gobiernos de ARENA

Joaquín Salazar

El ministro de Obras Pública, Gerson Martínez, confirmó que en Fiscalía General de la República (FGR) hay más de 100 avisos y denuncias interpuestas, de hechos arbitrarios o de presunta corrupción en los Gobiernos de ARENA. La Carretera ex Diego de Holguín, donde el pueblos perdió más $73 millones de dólares, es el caso más emblemático de corrupción que se registra y que está judicializado.

El titular de Obras Públicas detalló que existe una gran cantidad de casos denunciados, pero por el tema de la investigación no se puede ahondar aún en ellos. “Tenemos más de 100 denuncias y avisos que se ha trasladado a la Fiscalía”, enfatizaron las autoridades del MOP.

El ministro Gerson Martínez recordó que uno de los casos es el que afectó al Fovial, pues a pesar de que la Ley expresamente le prohibía construir, “comprometieron al Fovial para sacar dinero y supuestamente construir una autopista de San Miguel a La Unión. Resulta que contrataron a una empresa guatemalteca, que hoy tiene problemas legales en ese país, se llama CONASA, que ha tenido problemas con la CICIG. Esta empresa dejó agrietada y muy dañada la carretera, no obstante, el gobierno de ARENA le pagó más de $15 millones de dólares, la carretera no se recibió”, comentó el ministro.

Martínez afirmó que en los gobiernos areneros era toda una industria de la corrupción, era una cultura negra que existía, por tal motivo, “debe continuar la lucha contra la corrupción, en este y en otros gobiernos, no hay que darle tregua, hay que blindar al Estado en contra de la cleptocracia”, comentó Martínez.

Ex Diego de Holguín

De los pocos casos judicializados, la ex Diego de Holguín, el Tribunal Quinto de Sentencia instaló ayer la audiencia de vista pública, la cual fue suspendida hasta el mes de agosto, porque el defensor del imputado Jorge Nieto Menéndez, presentó ante la Cámara Segunda de lo Penal de la Primera Sección del Centro, un recurso de apelación, ya que considera que existen “peritajes viciados” realizados por el Ministerio Público.

El Tribunal Quinto de Sentencia aplazó para el próximo 23 de agosto, a las 8:15 a.m., la vista pública contra el ex ministro de Obras Públicas, Jorge Isidoro Nieto Menéndez. Así como contra el ex viceministro Sigfredo Ochoa Gómez y cinco imputados más, acusados de peculado, desobediencia de particulares, falsedad documental agravada, falsedad ideológica e incumplimiento de deberes.

El juez declaró interrumpida la vista pública para dar tiempo a que la Cámara resuelva el recurso.

Los otros procesados en esta caso son Alberto Orlando Colorado Cordero, Carlos Arturo Ruiz Ayala, Raúl Eduardo Menjívar Pleitez, Ernesto Iván Cañas Ayala y María Guadalupe Calderón. Todos gozan de medidas alternas a la detención.