Monseñor Romero sigue siendo la voz de los que no tienen voz

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Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

La Comunidad de la Cripta de Catedral Metropolitana de San Salvador junto con la ciudadanía conmemoró el 46 aniversario del martirio de Monseñor Óscar Arnulfo Romero.

María Teresa Alfaro, de la Comunidad de la Cripta de Catedral, informó que cada 24 de marzo es una celebración, porque se conmemora el martirio de Monseñor Romero, mártir y profeta de El Salvador y Santo de América.

Romero fue asesinado el 24 de marzo de 1980, mientras oficiaba una homilía en el hospitalito de la Divina Providencia. Año con año y domingo tras domingo, la Cripta recuerda su mensaje y el legado del profeta mártir.

María Teresa Alfaro enfatizó que esta es una fecha que une a toda la comunidad. Sobre el significado de Monseñor Romero y la importancia en la sociedad salvadoreña, Alfaro consideró que se pueden decir tantas cosas de él, pero una de las más significativas es que es un catequista que continuamente forma a los feligreses para que estos se acerquen más al Reino de Dios y a reconocer el valor de la misericordia, del perdón, del amor, del compromiso y de la esperanza.

Asegura que Monseñor Romero invita a estar llenos de fe y entusiasmo con el Señor; Romero invita a no desanimarse ante tanta mentira y demagogia, sino a ser testimonio de fe.

La comunidad de la Cripta inició sus actividades a las 9:00 de la mañana de este 24 de marzo con la inauguración, el saludo de bienvenida, las palabras del párroco Francisco Cartagena; realizaron una oración por Romero para que conceda su intercesión; también, le dedicaron cantos, poemas, bailes, testimonios. La Cripta colocó una exposición fotográfica gracias al Museo de la Palabra y la Imagen (MUPI).

A las 12 del mediodía, la Iglesia católica desarrolló la homilía principal en la nave central, presidida por el arzobispo de San Salvador, monseñor José Luis Escobar Alas (ver nota aparte).

Luego de la Santa Misa, la Cripta siguió con las romerías hasta las 3:00 de la tarde, cuando ellos, como comunidad, desarrollaron una hora santa y posterior una eucaristía. El día en honor a Romero estuvo acompañado de miles de feligreses que asistieron al mausoleo a dejar unas ofrendas florales y sus oraciones.

El obispo, Francisco Cartagena, encargado de brindar las palabras iniciales en la Cripta y de oficializar la homilía de la tarde, señaló que “San Óscar Arnulfo Romero para el pueblo salvadoreño y para la Iglesia católica en El Salvador, aparte de ser un obispo, pastor y mártir, también significó para todos el gran defensor de los derechos humanos”.

Justamente, el ser defensor de los derechos humanos fue motivo para llegar a su martirio. Romero defendió a los pobres, a los campesinos, a la libertad de prensa y de expresión, llamó al cese de la represión, denuncias que le causaron su muerte.

A juicio del obispo Cartagena, en la actualidad, San Romero sigue siendo la voz de aquellos que no tienen voz; “la iglesia también sigue impulsando la defensa de los derechos humanos de todos los salvadoreños, así como también la iglesia universal siempre se ha caracterizado por esta peculiaridad, que como cristianos estamos llamados a defender a aquellos más pobres y necesitados”, tal cual lo hizo Romero.

“San Óscar Romero sigue siendo actual y referente para todos los salvadoreños y para la iglesia”, puntualizó el padre en declaraciones a este medio. Sobre las diferentes actividades que la iglesia preparó para lo largo del día, Cartagena enfatizó que, con las eucaristías, ponencias, romerías, cantos, poemas, en su conjunto, ayuda a profundizar sobre la vida de Romero.

“Nos ayudan a profundizar y conocer mejor, en este 46 aniversario del martirio de San Óscar Romero, sobre quién era, qué hizo, cómo lo hizo y cómo nos interpela hoy”, concluyó el padre.

La comunidad romeriana señaló que el mártir vive, no está muerto, ya que sigue en el corazón de millones de salvadoreños. En la procesión de ofrendas de la Santa Misa de la tarde, la comunidad de la Cripta enfatizó que Romero sufrió el martirio por denunciar las injusticias, los atropellos y muerte a la población civil y eclesial e irrespeto a los derechos humanos.

Por ello, presentaron una Palma, simbolizando que su martirio infunde fe y esperanzas, que en el país resplandecerá la verdad, la justicia, el amor y la paz que él anhelaba y pregonaba. La comunidad enfatizó que hace 46 años Mons. Romero, presagiando su martirio, dijo que quien se entrega por amor a Cristo, vivirá como el granito de trigo que aparentemente muere, porque solo así produce cosecha. Por ello, presentaron unas Espigas de Trigo, simbolizando que su martirio es el granito de trigo que sigue produciendo abundante cosecha.

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