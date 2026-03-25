Las chicharras llegaron ya a El Salvador

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Prensa Latina

Un sonido estridente se escucha en El Salvador anunciando la llegado de las chicharras, esos insectos que aparecen cuando la cuaresma o Semana Santa está al doblar de la esquina.

Se escucha un ruido suave que va creciendo hasta alcanzar decibeles que se comparan con el ruido que produce un concierto de rock y que durante varias semanas se escucha, es como una canción de una sola nota pero con intensidad variable.

Las de aquí, conocidas indistintamente como chicharra o cigarra, pertenecen a la familia de Quesada gigas, se escuchan no solo en los campos y bosques, su “concierto” también le rompe los tímpanos a los citadinos.

Parte del ciclo de vida es cuando la ninfa, sale de la tierra, se convierte en cigarra y busca reproducirse, algo que sucede entre la última semana de marzo y la primera de abril, y que según estudios dura entre cuatro a cinco semanas.

El ejemplar hembra deposita cerca de 300 huevos en materia orgánica, al eclosionar, las ninfas excavan con sus patas y penetran el suelo, donde se alimentan de raíces ahí pueden durar entre 13 a 17 años como parte de su ciclo biológico bajo tierra, mientras comen y crecen.

Según estudiosos cuando la ninfa completa su desarrollo, abandona las raíces de las plantas y suben al tronco de árboles en donde hace su metamorfosis después de un tiempo de estar inmóviles de ninfa a cigarra para comenzar su fiesta sonora.

El ruido estridente sale de unas estructuras en la base del abdomen de los machos, que funcionan como cajas de resonancia las cuales se llenan de aire y se vacían a través de unas membranas al que los entomólogos denominan timbales.

Lo más curioso es que las chicharras son sordas, las hembras no son atraídas por el sonido, sino por las vibraciones del sonido que proviene del macho.

Este insecto tan perturbador no muerde, ni es considerado una plaga ni representa peligro alguno, solo dejan escuchar su “canción”. Cosas de la madre naturaleza.

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