Decretan libertad para el gestor cultural de Panchimalco, Sabino Ramos

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Saúl Méndez

Colaborador

Tras cuatro años en prisión provisional, el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado, juez 1, decretó la sustitución de la medida cautelar y ordenó la libertad de Sabino Antonio Ramos Cruz, sindicalista y gestor cultural de Panchimalco. Ramos fue capturado el 28 de abril de 2022, acusado del delito de agrupaciones ilícitas.

La audiencia especial de revisión de medidas se realizó este martes 24 de marzo, a las 8:00 de la mañana. En ella se evaluó la situación jurídica de Ramos, reconocido también como líder comunitario en Panchimalco.

Luego de casi cuatro años en detención provisional, la defensa solicitó la revisión de la medida al considerar que se ha prolongado de forma injustificada. Argumentó que, durante ese período, la Fiscalía General de la República (FGR) no ha presentado pruebas suficientes para demostrar su culpabilidad.

El Movimiento de Trabajadores Despedidos (MTD), que ha acompañado el caso, sostuvo que el fallo puede marcar un precedente.

“No se trata solo de un caso individual: se trata de justicia, de dignidad y de poner fin a la criminalización de quienes defienden derechos”, manifestó la organización.

El abogado defensor, Guillermo García, advirtió que la FGR podría apelar la resolución judicial.

“Vamos a esperar ese plazo. Son cuestiones más de procedimiento y hacemos un llamado a la Fiscalía a atender lo que el juez ha señalado este día: un claro y rotundo rechazo a las graves violaciones a derechos humanos que está cometiendo la FGR”, declaró.

El abogado cuestionó además la actuación fiscal. “Acusan a muchas personas sin tener elementos probatorios. En cuatro años no han presentado pruebas para incriminar a Sabino Antonio Ramos Cruz. Por eso el juez, de manera valiente, ha ordenado su libertad”, afirmó.

Asimismo, indicó que esperarán el plazo legal para que la Fiscalía ejerza su derecho a recurrir. Señaló que confían en que la Cámara de lo Penal correspondiente confirme la decisión.

Por su parte, Héctor Rodríguez, del Movimiento por la Defensa de la Clase Trabajadora (MDCT), aseguró que Ramos fue detenido de manera ilegal cuando se dirigía a su trabajo en la alcaldía municipal de Panchimalco.

“Se le acusó de agrupaciones ilícitas. Para un gestor cultural como Sabino, esa es una de las acusaciones más injustas que puede enfrentar un defensor de derechos, en este caso, de la clase trabajadora”, expresó.

Las organizaciones también pidieron a jueces y magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) actuar con independencia y objetividad frente a lo que califican como detenciones ilegales y arbitrarias.

El MDCT informó que continuará denunciando las presuntas arbitrariedades cometidas contra personas defensoras de derechos en el marco del régimen de excepción. “Al menos 20 personas sindicalizadas han sido detenidas bajo el régimen de excepción”, señalaron.

Además de su labor sindical, Ramos es reconocido como gestor cultural y líder de los “chapetones” de Panchimalco, un grupo de danza tradicional que, mediante la sátira política, recrea y critica el papel histórico de la oligarquía española antes de la llegada a estas tierras.

“Su trabajo mantiene viva esa denuncia y sátira política. Sus compañeros lo consideran el principal impulsor de la danza”, relataron. Añadieron que, además de su labor cultural, Ramos es un hombre de familia y trabajador de la alcaldía de Panchimalco.

El MDCT explicó que parte de la estrategia para demostrar la inocencia de Sabino incluyó una investigación exhaustiva en territorio y la divulgación del caso para sumar respaldo de otros movimientos y sectores.

“Durante alrededor de cuatro meses estuvimos en el territorio, en la casa de don Sabino, conversando con su familia, con los chapetones y con los sindicalistas. Era necesario documentar el caso”, detallaron.

“Nosotros no defendemos criminales. A través de revistas y periódicos demostramos que don Sabino es una persona de bien”, concluyeron.

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