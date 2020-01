Monseñor Romero nos invita a tener esperanza activa y no ser pesimista

Joaquín Salazar

@JoakinSalazar

Rogelio Poncel, sacerdote que trabaja en comunidades de Torola, Morazán realizó este domingo un análisis de la situación en la que se encuentra el país tras 28 años de la firma de los Acuerdos de Paz. Además invitó a la feligresía a estar atentos al trabajo que realiza la Asamblea Legislativa, ya que está próxima a aprobar leyes a favor de los sectores vulnerables.

El sacerdote presidió la misa de este domingo en la Cripta de Catedral Metropolitana, en la que dijo que El Salvador necesita avanzar en garantizar verdad, justicia y reparación de los hechos cometidos durante el conflicto armado que ocurrió en el país entre 1980 y 1992, doce años de conflicto armado que ha dado.

“Hoy a 28 años, monseñor Romero nos invitaría a tener una esperanza activa. Decía que la sangre derramada no puede ser en vano, tarde o temprano dará resultados positivos. Aun estamos iniciando un nuevo año. Es importante citar estas palabras alentadores. Ningún pueblo puede ser pesimista. Dios está presente, no duerme, está activo. Hermanos sigamos adelante, luchemos, incorporémonos para que un día podamos vivir en un país mejor y diferente para que un día podamos alcanzar nuestra meta, un país democrático con justicia social”, comentó.

El sacerdote quien durante la guerra civil acompañó a la guerrilla, en las montañas de Morazán, afirmó que nunca se debe de desligar la Iglesia de la lucha del pueblo, porque es parte inherente de la vida cristiana. “Debemos de estar atentos a lo que está pasando. Informarnos sobre lo que pasa. Ser críticos, sin convertirnos en criticones. Me asombra el hecho de tan poca crítica en esta nueva coyuntura. Hay que estar atentos, si lo que está sucediendo nos va a traer un país diferente o no”, dijo.

Asimismo, recordó que hay tres leyes que están siendo estudiadas por la Asamblea Legislativa, normativas que en los próximos meses serán puestas a votación. La Ley de Pensiones, Ley de Reconciliación Nacional y La Ley General de Agua.

“En las pensiones no podemos permitir que nuestros ancianos se queden condenados a la miseria y pobreza. Con la Ley de Reconciliación hay que estar atentos y vigilantes, no podemos permitir que una vez mas pisoteen el derecho a las víctimas, que buscan verdad, justicia y reparación. Y en la Ley del Agua vamos a tener que salir para que todo salvadoreño tenga derecho al agua. Suficiente y no contaminada”.