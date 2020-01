Iglesia urge impulsar el “diálogo” para resolver problemas de nación

Gloria Silvia Orellana

@GloriaCoLatino

“Hay sed de paz en todas partes, pero especialmente donde la codicia por los bienes comunes produce violencia contra los pueblos en las diferentes culturas”, declaró monseñor Santo Rocco Gangemi, nuncio apostólico para El Salvador, en la celebración de la Santa Misa en el marco de la Quincuagésima Tercera Jornada Mundial de la Paz 2020.

El prelado católico destacó durante la homilía, el mensaje del papa Francisco quien designó la 53va Jornada por la Paz, con el tema “La Paz como Camino de Esperanza, Diálogo, Reconciliación y Conversión Ecológica”.

Sobre el mensaje del papa Francisco señaló que se puede simplificar estando en paz con Dios, el hombre y la naturaleza, pero a muchos les podría parecer, a partir de su sensibilidad, solo “palabras proféticas, pero no actuales”, por los intereses individuales de cada persona que los ve ajenos a la realidad que viven.

“A veces, uno tiene la impresión que hay sed de paz en la persona sencilla común, pero poco atractivo o deseo en aquello que tiene para mantenerla, fomentarla y promoverla, así el diálogo se convierte en una coartada, casi una pérdida de tiempo y una espera desesperada e innecesaria”, predicó.

Asimismo, señaló que en diferentes latitudes del planeta se habla de paz, pero las soluciones son difíciles de encontrarlas pese a recursos como las “mesas de entendimiento”, que pueden generar algún tipo de esperanza entre la población, pero deben de contar con los compromisos concretos de las autoridades políticas o de nivel general.

“La palabra reconciliación es más difícil de entender y realizar, porque cómo podemos realizarlas en las mentes, cuando hay situaciones de injusticia objetiva, cuando nos damos cuenta que al buscar un camino de comprensión, no lo hacemos al hombre destinado para el bien, sino que lo hacemos hacia los intereses económicos o manifiestos ocultos que en algunos casos, si no están en contra del hombre, seguramente no son para el hombre”, dijo.

En cuanto a la problemática ecológica, monseñor Rocco Gangemi señaló que habla mucho del tema en el país, pero no recibe la atención que debe ante la vulnerabilidad de la población en el territorio nacional.

Citando la crisis climática, la elevación de la temperatura del planeta y las catástrofes provocadas por el hombre, como los incendios de Australia, la Amazonía, África y Estados Unidos.

“El derrumbe de muchas zonas del territorio nacional llenan las páginas de los periódicos, pero da la impresión que no entendemos adecuadamente de qué se trata o lo tratamos con un acento egoísta, que traducido significa -no me importa el mañana- sin embargo, hoy el mundo se ha dado cuenta que ya llegó el mañana, que el calentamiento global, que la pérdida de grandes reservas de agua, ya no es un estudio académico para preservar del futuro, sino una triste realidad, es un problema de importancia capital y de dimensión global”, sostuvo.

Y agregó que en esta discusión de preservar los bienes comunes y naturales, no se puede dejar en manos de “técnicos o expertos”, y mucho menos cuando provienen de los países ricos, parte también de la decisión de los pueblos de impulsar otras soluciones, frente a sus gobiernos. “No podemos afirmar como cristianos que profesamos la resurrección, no podemos decir que no hay remedio”.

“El título del mensaje del santo Padre, no nos deja dudas, ni en la encrucijada de la ambigüedad, sino que nos abre un camino de esperanza, porque no obtendremos paz, si no la esperamos y es así donde queremos ubicarnos que es la vocación de la Iglesia, abrir caminos de esperanza y no solo de palabras, sino de acciones e iniciativas concretas”, expresó.

El prelado urgió a impulsar el “diálogo”, pero sin utilizar “palabras vacías” y superar las ideologías para resolver los problemas de toda índole. No obstante consideró que muchos lo utilizan, pero sin estar convencidos o esperar que tenga éxito en los acercamientos que se buscan.

“Tenemos la idea que mientras se está discutiendo, no se está escuchando, todos siguen su propio camino sin alcanzar una meta y eso ocurre a todo nivel, no solo la esfera política, sino en las diversas partes que conforman nuestras sociedades en el contexto del trabajo, en la familia y en distintas comunidades religiosas y parroquiales. El diálogo se frustra porque todos somos al mismo tiempo ganadores y perdedores, en cualquier diálogo hecho en verdad los dos interlocutores deben ceder algo, para obtener algo más importante y aquí entra el hombre con virtud y buena voluntad o con egoísmo y ventaja, pero no podemos prescindir del diálogo”, señaló.

El arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas expresó su esperanza que el actual Gobierno de un “golpe de timón”, en el tema de las pensiones y económico que inicia con el tema tributario que consideró penoso que sean los pobres los que pagan el IVA, sin excepción para mantener el Estado, mientras se quitó el impuesto al patrimonio, para quienes tienen mayores posibilidades económicas, junto a la evasión y elusión de impuestos.

“Se necesita una nueva Ley de Pensiones, un nuevo sistema porque el actual es injusto, es espurio y no puede seguir estando. Hacer reformas como las que hicieron los partidos -donde se aplaudieron- porque cada quien sacó ventaja dejando en peor situación a los trabajadores es injusto, es intrínsecamente malo, porque beneficia a terceros (AFPs) y perjudica al trabajador. Y no soy experto en pensiones, pero es sencillo entender que los fondos son de los trabajadores, por tanto lo que produce debe beneficiarlos con una pensión digna, y no como ahora que el 25 % de los que cotizan reciben una pensión de hambre”, denunció.