“Monseñor Romero es camino al Evangelio y Jesucristo”: Edith Arteaga

Gloria Silvia Orellana

El desvelo no ha hecho mella en Edith Arteaga, las horas de espera en la vigilia valieron la pena. El próximo 14 de octubre el papa Francisco elevará a los altares al Obispo Mártir Oscar Romero, en la emblemática Plaza de San Pedro en Roma, Italia.

“Siento mucha emoción, porque es una espera de muchos años, de parte de la Iglesia. Porque para nosotros, desde que fue asesinado es un santo, es nuestro mártir. Esto no nos sorprende, nos alegra”, expresó.

La huella de Monseñor Romero en su vida llegó temprano, a sus 16 años. Y es que Edith pertenecía a un grupo pastoral del párroco Amaya Torres, de quien recuerda su convencimiento que Monseñor Romero sería un santo, por su vida y entrega al pueblo.

“Recién asesinado no se podía hablar libremente de Monseñor Romero dentro de la Iglesia, aunque el pueblo ya lo sabía. Mi párroco que ya falleció, nos dijo que sería santo, porque sus vísceras estaban intactas, pero nos dijo que no hiciéramos la bulla, para no perjudicarlo, eso recordé en este momento memorable”, prosiguió Edith.

A 38 años de su asesinato martirial y tres de su beatificación, Edith consideró que la canonización de Monseñor Romero es “providencial” para buscar la construcción de un nuevo rumbo hacia la paz, intensificando valores como la solidaridad. “Hay mucha gente confundida con la vida de Monseñor Romero, porque creen que aceptaba la violencia de un lado y rechazaba la de otros. Cuando la verdad fue que él odiaba el pecado de matar y eso lo dijo siempre, no matarás. Así fue con Jesucristo quien llegó a su pueblo y no todos lo aceptaron. Monseñor Romero estuvo dentro del Evangelio y siguió todos los pasos que dio Jesucristo, y eso lo llevó a su muerte martirial”, reconoció.

El mensaje de Monseñor Romero para la juventud, aseguró Heriberto Ramírez, es un momento importante para reflexionar sobre la violencia que afecta a la familia salvadoreña, y para transformar las realidades sociales.

“Monseñor Romero siempre pensó que toda la grey católica, era la Iglesia y que teníamos que ponernos a trabajar en función de los más desposeídos. Llegar al pueblo y conversar con las personas a las que se entregó. Entonces, para conocer a Monseñor Romero, debemos leer sus escritos, homilías y conocer su vida, y así sabremos que no estamos solos y que podemos alcanzar la gracia de Dios, ayudando a los demás, sin egoísmos, para marcar una diferencia y construir otro tipo de sociedad y esa era la idea de nuestro Monseñor Romero y el papa Francisco que ha sido elocuente, al decir que necesitamos compartir con el prójimo”, sostuvo Ramírez.

La decisión del papa Francisco que sea Monseñor Romero canonizado junto al papa Paulo VI, en la Plaza San Pedro, en Roma, tuvo reacciones encontradas, ya que algunos romerianos esperaban una ceremonia en el país. No obstante, Paulita Pike, de Cultura Romeriana, instó a la población a no desanimarse, y recordar que la Iglesia es universal, pero el Obispo Mártir está en el país.

“Monseñor Romero siempre será nuestro y hemos celebrado esperando la noticia y estamos emocionadas, aunque con la fecha que es el 14 y no el 21 de octubre, como esperábamos. Tuvimos la suerte que nos hablara por teléfono el padre Manuel Dorantes, quien nos llamó de Roma y es vocero del Vaticano. Nos felicitó por el acontecimiento, porque tiene su corazoncito romeriano”, expresó.

Asimismo, expresó que como laicos estarán pendientes de las actividades que realice la Iglesia salvadoreña para el próximo 14 de octubre, en San Salvador.

“Debemos conocer más a Monseñor Romero, porque él es un Santo, es el salvadoreño más universal y siempre estuvo con los pobres, los más vulnerables, y entonces, ¿cuál es la lección? Que nosotros lo hagamos desde nuestro vecindario, nuestra comunidad, para comenzar a construir un poco de paz, para nuestro país. Porque ese es el legado de nuestro primer Santo y debemos poner en práctica su vida apegada al Evangelio”, manifestó.

A las seis de la mañana del sábado repicaron las campanas y se iniciaron las misas de acción de gracias, tras como lo convocara el arzobispo de San Salvador José Luis Escobar Alas, quien agradeció la decisión del papa Francisco.

“Agradecemos a Dios su inmensa bondad para con nuestro pueblo e invitamos a todos los fieles a prepararnos de la mejor manera para dicha canonización, a profundizar en el conocimiento y amor a nuestro santo, obispo, pastor y mártir, a poner en práctica sus enseñanzas que el hermoso testimonio de San Oscar Romero”, reflexionó.