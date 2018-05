Feligresía celebra canonización de Romero con el Pentecostés

Compartir ! tweet





Joaquín Salazar

@JoakinSalazar

En el marco de la celebración del nacimiento de la Iglesia con el día de Pentecostés, la comunidad de la Cripta de Catedral Metropolitana de San Salvador celebró el anuncio de la fecha y lugar de canonización de Monseñor Oscar Arnulfo Romero, que será el próximo 14 de octubre, como también los 19 años de fundación de la Comunidad de la Cripta, que en medio del bloqueo que existió por años lucharon por mantener vivo el legado del Beato Mártir.

Javier Alegre, sacerdote jesuita y profesor de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA), aseguró, este domingo, que la feligresía salvadoreña celebra el Pentecostés como el nacimiento de la Iglesia y el recibimiento del Espíritu Santo, donde Jesús resucitado sigue actuando en las comunidades de base para que sean fieles como lo fue Monseñor Romero.

“Aquí se mantiene vivo el recuerdo de Monseñor Romero, que ha resucitado en su pueblo, es bueno mantener viva su memoria. El 14 de octubre Monseñor Romero no será solo San Romero de América, sino que será un Santo Universal de toda la Iglesia”, dijo el sacerdote en la misa celebrada este domingo. Para el sacerdote Alegre, en un mundo tan injusto como este es normal que cuando una persona es profeta como Jesús y Monseñor Romero acabe siendo martirizado, porque los poderes injustos de este mundo no toleran que haya personas coherentes con el sueño de Dios que es reinar para que no haya pobres. “Con la entrega generosa de Jesús, que dio su vida para demostrarnos que otro mundo fraternal no solo es posible, sino que también para que todas las personas podamos vivir humana y dignamente”, recalcó.

Asimismo, dijo “Monseñor Romero es un santo latinoamericano, la decisión de canonizarlo en el corazón de la Iglesia (El Vaticano) es una manera de que aparezca más universal”.