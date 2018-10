“Monseñor Romero decía que debemos ser servidores de los más pobres”: Raúl Gabrielli

Oscar López

@OscarCoLatino

“Monseñor Romero decía que debemos de ser capaces de ser grandes en el reino de los cielos y para eso debemos ser servidores de todos, y servidores de los más pobres, de los que nadie quiere, háganles llegar el cariño, la misericordia”, externó el sacerdote Raúl Gabrielli a los feligreses congregados en la cripta de Catedral Metropolitana.

Asimismo, el sacerdote explicó a los feligreses que Jesucristo enseñó a sus discípulos cómo tienen que ser, es decir, una forma de comportamiento en la que sea prioridad amar y respetar al hermano y no lograr beneficios personales.

“Si ustedes me quieren seguir, si quieren ser los primeros, tienen que hacerse servidores, servidor del otro, del hermano, del que sufre, del oprimido, del esclavizado, del que no es nada, del que es descartado de la sociedad”, explicó el religioso respecto a una parábola bíblica.

Gabrielli expuso que las sociedades actuales consideran que para conseguir el éxito en cualquier ámbito es necesario “pisotearle la cabeza al otro”, lo que claramente está en contraposición con las enseñanzas de Jesucristo y de la Iglesia Católica. “Actualmente, es donde no importa nada, solo pasarla bien, donde los negocios son nada más para enriquecernos y si destruyo al otro no importa, no se fijan en los Cristos que pasan a nuestro lado, cuando uno camina por El Salvador siente eso, casas bonitas, gente bien vestida, carros lindos. El otro día vi otro El Salvador, el de un pueblo dolorido por las luchas, la guerra, por tantas batallas”, dijo Gabrielli.

El sacerdote dijo a los católicos que deben cuestionarse sobre ¿cuál es el verdadero pueblo de Dios? Si es aquel que se siente cómodo teniendo y acumulando bienes materiales o si es aquel que en muchas ocasiones es descartado o marginado, pero que tiene un corazón dispuesto a ayudar a su prójimo.

“Cuando viene el Señor viene a decirnos cuál es la grandeza que ustedes quieren, si se animan a servirle y seguir sus caminos, porque los caminos que enseña es a ser servidores de los demás, de los más pobres, humildes, de los olvidados. Si en nuestro corazón hay todavía ansias de riqueza, de poder, de dinero, todavía nos hace falta bastante para caminar en el camino del Señor”, afirmó a los feligreses.