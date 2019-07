Mónica Naranjo está de vuelta

Sony Music/@SamigosCoLatino

En un año en el que se cumplen 25 años del lanzamiento de su primer trabajo y tras tres años de silencio musical, la pantera regresa con “Doble corazón”, una poderosa canción electrónica en la que, tras una introducción lírica, su voz brilla como nunca sobre una potente y vanguardista base dance. La letra de “Doble corazón” cuenta la historia de su abuela Robledo y está ambientada en la Guerra Civil.

“Doble corazón” es el primer adelanto de su próximo trabajo Mes Excentricitès vol. 1 que se publicará el 27 de septiembre. Es una composición de Pepe Herrero y Mónica Naranjo, que también se han encargado de la producción con arreglos del propio Pepe Herrero y Oriol Crespo. El videoclip, que contiene escenas y estilismos de alto voltaje, ha sido dirigido y realizado por David Arnal y Germán de la Hoz.

2019 es un año en lleno de actividad y novedades para Mónica Naranjo. En abril se cumplieron 25 años del lanzamiento de su primer álbum, y una reedición limitada en formato vinilo picture disc de este álbum se convirtió en el disco más vendido en el Record Store Day. Después llegó “Tu y yo y el loco amor”, una emocionante balada que es el tema central de la comedia romántica Salir del ropero, ópera prima de Angeles Reiné protagonizada por Ingrid García Jonsson, Rosa María Sardá, Verónica Forqué y David Verdaguer que se estrenará próximamente.

Mónica Naranjo siempre ha sido un icono LGTBI y este año se ha comprometido con la defensa de los derechos de este colectivo por partida triple. Acaba de ser la madrina de la multitudinaria marcha del Orgullo en Costa Rica para celebrar la nueva ley de matrimonio igualitario y este fin de semana representa a España en el World Pride, que se celebra en Nueva York conmemorando los 50 años de la revuelta de Stonewall. Y esta tarde estrena “Doble corazón” y se convierte en la pregonera de lujo del Orgullo Gay 2019 de Madrid (MADO ’19). La propia Mónica lo ha contado así en sus redes sociales:

“Este año cumplo 25 años de carrera, pero hay una celebración mucho más importante que la mía… Hace 50 años en un pequeño bar de Greenwich Village, el Stonewall; la comunidad LGTBI empezó a organizarse para luchar por el derecho a amar de forma libre… Y creo que en estos tiempos que vivimos, alguien como yo tiene que dar un paso al frente. Hace unos meses pedí personalmente que me gustaría ser la pregonera el día del Orgullo, y como siempre mi comunidad me ha recibido con el mayor de los cariños. Un afecto tan grande que no creo que nunca pueda devolver. Gracias por dejarme ser vuestra pregonera y por celebrar este día con vosotros. Hoy más que nunca, la equidistancia no sirve.”

En septiembre llegarán dos proyectos televisivos con Mediaset. Por un lado, estará La Isla de las Tentaciones, la adaptación española del exitoso reality show internacional Temptation Island, y más adelante, su propio y esperado docu-reality Mónica y el Sexo, con el que ha recorrido diversos países del mundo como México, Japón o Brasil.

En octubre llegan las 4 fechas de su gira Renaissance 25 Aniversario, un espectacular show que supone el regreso de Mónica a los grandes escenarios en el que repasará los grandes éxitos de su carrera.

Y finalmente en noviembre se publicarán Renaissance 25 Aniversario, un triple cd que recorrerá lo mejor de su discografía con colaboraciones, duetos, grabaciones inéditas y versiones en directo a piano y voz y el box set Renaissance con toda la discografía de estudio de Mónica Naranjo y más sorpresas nunca antes disponibles.